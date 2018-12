Olguța Vasilescu a declarat ca se aștepta ca președintele Romaniei sa refuze numirea pentru Ministerul Transporturilor. Fostul ministru al Muncii a declarat ca a fost avertizata chiar in cadrul discuțiile care au avut loc in interiorul PSD inainte de a se face propunerile.

"Nu va ascund faptul ca noi am avut discuții in partid inainte ca doamna prim-ministru sa ceara revocarea mea de la Ministerul Muncii și mi s-a spus: 'S-ar putea cu tine sa aiba o problema pentru ca ai fost unul dintre comunicatorii care au aparut de fiecare data la rampa impotriva lui'. Eu am spus ca imi asum chestia…