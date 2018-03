Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis, reclamat pentru a doua oara la CNCD. Deputatul PSD Andreea Cosma este cea care a depus o petitie la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, petitie in care il acuza pe seful statului ca prin afirmatiile sale, i-a creat un prejudiciu de imagine si i-a incalcat…

- "Referitor la termenul de 'inculpati', asta este termenul pe care il are o persoana care este trimisa in judecata. In ceea ce priveste 'penal', conceptul in sine, care are probleme cu legea sau care a incalcat legea. Nu mi se pare ca e o forma de discriminare folosirea acestor apelative", a spus…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca nu au niciun fel de justificare sesizarile la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii referitoare la presedintele Klaus Iohannis si la procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, pentru folosirea termenilor…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a inceput investigarea cazului de discriminare sesizat la 19 februarie 2018 de publicatia Lumea Justitiei, dupa ce presedintele Romaniei Klaus Iohannis si procurorul sef al DNA Laura Kovesi au folosit in cadrul unor conferinte de presa etichetele de…

- Razboi total in justitia din Romania. Tudorel Toader a cerut revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, iar acum lumea s-a impartit in doua tabere. Presedintele Klaus Iohannis a dat un semnal clar. Nu va marsa la propunerea de revocare.Citeste si: RCS & RDS și TELEKOM puși la zid: Un cunoscut…

- Bilanțul DNA pe anul 2017 va fi prezentat miercuri, in prezența președintelui Klaus Iohannis . Raportul de activitate al DNA va fi prezentat de procurorul sef Laura Codruta Kovesi, de la ora 11.00, iar evenimentul va avea loc la Cercul Militar national. Bilanțul DNA pe anul 2017 va fi prezentat la o…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa la la sedinta de prezentare a raportului privind activitatea DNA pe anul 2017, a anuntat, luni seara, Administratia Prezidentiala. Raportul de activitate al DNA va fi prezentat de procurorul sef Laura Codruta Kovesi, de la ora 11.00, iar evenimentul va avea loc…

- Presedintele Klaus Iohannis si procurorul-sef al DNA au fost reclamati la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD). Sesizarile au fost trimise de „un organ de presa”, a declarat presedintele CNCD Csaba Asztalos.

- Senatorul PSD, Adrian Tutuianu, a declarat luni, ca daca presedintele Klaus Iohannis va refuza sa ia act de solicitarea de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, solutia este sesizarea Curtii Constitutionale.

- Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii a decis, luni, ca declarația premierului referitoare la autiști se incadreaza in limitele libertații de exprimare. Prin urmare, nu constituie discriminare.

- Presedintele Klaus Iohannis este obligat de lege sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi de la sefia DNA, pentru ca in caz contrar se va declansa un conflict juridic de natura constitutionala, iar CCR va constata ca sefa DNA este revocata, a declarat vineri la RFI Codrin Stefanescu (PSD). El mai spune insa…

- BUCUREȘTI, 22 feb — Sputnik, Evan Rautu. Una dintre personalitațile cele mai implicate în lupta contra abuzurilor și corupției statului de drept, preotul româno-american Chris Terhes, președintele Coaliției Românilor pentru Combaterea Corupției, a reacționat dur dupa…

- Primaria Timisoara si edilul-sef, Nicolae Robu, au pierdut definitiv procesul de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde au contestat o amenda aplicata de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, intrucat vechile mijloace de transport in comun nu au facilitati pentru persoanele cu…

- Audierea premierului Viorica Dancila la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii CNCD , dupa ce i a calificat autisti pe cei ce dezinformeaza la Bruxelles, a fost reprogramata pentru 27 februarie, a declarat, pentru AGERPRES, presedintele CNCD, Asztalos Csaba.Acesta a precizat ca audierea…

- Csaba Asztalos, presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, a precizat luni ca punctul de vedere al premierului a fost depus la CNCD in cursul zilei, iar in aceste conditii audierea, care este programata marti, la ora 9.30, poate avea loc si in absenta Vioricai Dancila, care…

- Premierul Viorica Dancila spune ca va avea vineri o intalnire cu asociatiile de parinti si cu ONG-uri pentru a discuta despre problemele copiilor cu autism, cu sindrom Down si boli rare. Dancila precizeaza ca nu a primit inca o invitatie de la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD)…

- „Festivalul infractorilor disperați” și ”niște penali”. Sunt doua dintre etichetele folosite, de Codruța Kovesi, șefa DNA, dar și de președintele Klaus Iohannis in cadrul unor declarații de presa, la adresa unor politicieni și a unor oameni de afaceri cercetați in diverse dosare. Astfel, redacția Lumea…

- Premierul Viorica Dancila, pe 20 februarie la CNCD Viorica Dancila Foto: europarl.europa.eu/meps/ro/95281/Viorica_DANCILA. Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii va organiza saptamâna viitoare pe 20 februarie audierea premierului…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii s-a autosesizat în ceea ce priveste declaratiile premierului Viorica Dancila - care i-a numit ''autisti'' pe cei care ''dezinformeaza UE'' -, sefa Executivului urmând sa fie citata pentru audieri marti, a

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, intrebat despre o eventuala revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca la acest moment nu vede motive de revocare, dar ca s-ar putea sa existe unele pe care el nu le cunoaste, dar le cunoaste ministrul Justitiei, iar Tudorel…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, in cadrul unei declaratii de presa, ca DNA face o treaba buna, iar niste penali incearca discreditarea institutiei. “Avem oare a cata oara un scandal in spatiul public si cred ca de data aceasta multa lume se asteapta sa imi expun opinia in aceasta chestiune.…

- Dupa amenda primita de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), iata ca si Consiliul National al Audiovizualului (CNA) reactioneaza prompt si sanctioneaza postul Digi 24 pentru remarca facuta de Cristian Tudor Popescu la adresa Viorica Dancila. Jurnalistul a declarat ca modul in care…

- Pavianul cu mantie a ajuns o veritabila vedeta in spatiul autohton, dupa ce jurnalistul Cristian Tudor Popescu a fost amendat de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii cu 1000 de lei pentru ca a comparat mica primata cu noul prim-ministru al Romaniei, Viorica Vasilica Dancila.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat, joi, ca Uniunea accepta scuzele exprimate public de fostul premier, Mihai Tudose, care, desi au fost formulate dupa decizia Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), reprezinta un gest de normalitate fata de comunitatea maghiara.…

- Fostul premier Mihai Tudose anunta pe Facebook ca in 30 ianuarie a fost la CNCD pentru afirmatiile privind arborarea steagului secuiesc, reia precizarea conform careiea nu a fost vorba despre incitare la ura si spune ca a fost o lectie din care a invatat ca e "mai multa nevoie de rigurozitate si…

- Fostul premier, Mihai Tudose, s-a ales cu o citație și va fi audiat dupa declarațiile referitoare la steagul secuiesc. Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), a informat, vineri, pentru AGERPRES, prin presedintele institutiei, Asztalos Csaba, ca Tudose va fi audiat, pe 30...

- Mihai Tudose are mari probleme! Fostul premier s-a ales cu o citație și va fi audiat dupa declarațiile referitoare la steagul secuiesc. Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), a informat, vineri, pentru AGERPRES, prin presedintele institutiei, Asztalos Csaba, ca Tudose va fi audiat,…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), prin Haller Istvan, membru in Colegiul Director al Consiliului, s-a autosesizat in privinta declaratiei jurnalistului Cristian Tudor Popescu referitoare la premierul desemnat Viorica Dancila, afirmatie prin care a asemanat "o persoana cu…