- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca seful statului Klaus Iohannis este candidatul cu cea mai mare sansa la prezidentiale si a afirmat ca cel mai bine ar fi ca si alte formatiuni politice, care sunt impotriva PSD, sa sustina aceasta candidatura. "Conform cercetarilor noastre,…

- Un tur doi al alegerilor prezidențiale intre Klaus Iohannis și Liviu Dragnea ar fi un blat, un aranjament ce i-ar conveni actualului președinte, pentru ca din start liderul social-democraților n-ar avea nicio șansa, spune șeful partidului PRO Romania, fostul premier Victor Ponta. Contracandidat al…

- Presedintele Klaus Iohannis a reiterat, vineri, la Palatul Cotroceni, ca va candida pentru un nou mandat, la alegerile prezidentiale de la sfarsitul acestui an, precizand ca PNL il sustine in acest scrutin. "Incepem anul 2019, un an cu foarte multe provocari, incepem direct cu președinția Consiliului…

- Calin Popescu Tariceanu va fi candidatul pe care PSD si ALDE il vor sustine la alegerile prezidentiale din 2019, potrivit Romania TV. Chiar daca decizia nu a fost anuntata oficial, sursele politice citate de Romania TV sustin ca acest lucru a fost deja stabilit. Aceleasi surse sustin ca in cazul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, in cadrul unei intalniri informale cu presa, vineri la Palatul Cotroceni, ca are prima sansa la alegerile prezidentiale de anul viitor si nu-i va crea probleme o posibila candidatura a fostul premier Dacian Ciolos.

- Liviu Pleșoianu a fost primul politician care și-a anunțat candidatura la prezidențiale, chiar daca PSD nu il susține! Deputatul PSD a fost urmat de Klaus Iohannis, care a declarat, oficial, ca va candida pentru un nou mandat. Liviu Dragnea le-a spus celor din PSD ca el nu prea ar vrea sa se in cursa…

- Senatorul PMP Traian Basescu este de parere ca Dacian Ciolos nu are sanse de a castiga alegerile prezidentiale de anul viitor si ca opozitia ar trebui sa-l sustina pe presedintele Klaus Iohannis, care...