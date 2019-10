Stiri pe aceeasi tema

- 'Avem un premier desemnat fara termen, in persoana domnului Orban. Este o situație de nedescris cu un Guvern interimar, care nici nu poate sa plece, nu poate sa faca nici macar bugetul pe anul viitor. De acest fapt va fi vinovat domnul președinte pentru ca și-a asumat victoria. A vrut o Romanie fara…

- ​Desemnat premier de președintele Klaus Iohannis, Ludovic Orban a anunțat ca printre prioritațile noului Guvern sunt refacerea echilibrelor macroeconomice, respectarea rigorilor statului de drept și readucerea instituțiilor statului în slujba cetațeanului. „Prioritațile noului guvern…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, joi, o scrisoare presedintilor partidelor si formatiunilor politice reprezentate in Parlament, prin care i-a invitat la consultari, la Palatul Cotroceni, in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de prim-ministru. - De la ora 11:00 sunt asteptati la consultari…

- „Din pacate, guvernanții din ultimii ani au avut ca prioritate zero acapararea legii și a instituțiilor, promovarea imposturii și asaltul asupra statului de drept, economiei de piața și bunei guvernari. Intr-o Romanie normala, inovarea tehnologica trebuie privita ca un varf de lance in dezvoltarea…

- "PNL e pregatit sa guverneze. In momentul in care va intra la guvernare va pune in aplicare toate masurile pe care deja le avem stabilite. Avem deja oameni pregatiti pentru fiecare minister. Nu va spun nici un nume. Lucrurile sunt clare. Am vazut speculatia cu Robert. Am sa va spun un lucru. Este…

- Candidatul USR-PLUS la prezidentiale, Dan Barna, s-a lansat, vineri, intr-un atac la adresa principalului contracandidat de dreapta, Klaus Iohannis. El l-a acuzat pe seful statului ca nu a fost un "gospodar mai atent" , facand referire la crizele politice din timpul mandatului sau. Barna a spus, la…

- Brașovul a demonstrat inca o data ca este un de dreapta. Intreg județul Brașov va susține candidatura lui Klaus Iohannis la alegerile prezidențiale cu 72.400 de semnaturi adunate pana la inceputul acestei saptamani. Susținerea brașovenilor a depașit numarul asumat la inceputul perioadei de strangere…

- Vicepremierul Republicii Moldova, Andrei Nastase, a afirmat joi, la Bucuresti, ca presedintele Klaus Iohannis este garantul statului de drept in Romania, iar un vot acordat acestuia pentru un nou mandat de sef al statului reprezinta "un vot pentru Basarabia". Prezent ca invitat la Consiliul…