Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, la Palatul Cotroceni, dupa alegerile europarlamentare si referendumul pe Justitie, ca PNL este pe cale sa ajunga cel mai important partid din Romania, si, impreuna cu Alianta USR-PLUS, sa puna bazele unei colaborari, care sa vina ca o alternativa la actuala…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat luni, dupa votul la europarlamentare și referendum, ca romanii au dat un vot pro-european, intr-o țara in care " hoții și infractorii stau la pușcarie", criticand din nou modul in care a fost organizat votul in Diaspora."Peste 6 milioane de ...

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat, dupa inchiderea urnelor la ora 21, ca mobilizarea electoratului și votul dat pentru referendum și pentru Parlamentul European arata ca romanii au votat pentru o Romanie europeana și corecta. Totodata, Iohannis a apreciat ca guvernul PSD trebuie sa plece dupa aceste…

- Presedintele Klaus Iohannis a vorbit, vineri, la o dezbatere pe teme de educatie care are loc in Aula Magna "Ioan Curea" a Universitatii de Vest Timisoara despre integrarea cu succes a tinerilor pe piata muncii, aflata intr-o continua schimbare. "Am vazut deja in sala pe atat de mulți pe care…

- Președintele Klaus Iohannis s-a aflat, vineri, la Constanța, pentru a vizita mai multe nave participante la „Sea Shield 2019”, cel mai mare exercițiu multinațional naval NATO organizat de Forțele Navale Romane in apele teritoriale ale Romaniei si in apele internaționale ...

- "Ieri, presedintele, care se ineaca, constat azi ca ii e lene sa si vorbeaca, a semnat bugetul Romanei. Nu stiu cum a reusit ieri sa il semneze, adica sa faci un asemenea efort, sa iei un stilou sa semnezi iti trebuie mult. Putea sa il semneze de acum o luna si milioane de copii romani ar fi beneficiat…

- Președintele Klaus Iohannis a ajuns la Summitul PPE al liderilor locali și regionali, unde a fost primit ca o adevarata vedeta. In discursul pe care l-a ținut, Iohannis le-a cerut romanilor sa dea votul pentru ca ”Romania se afla intr-un moment crucial”.Președintele le-a transmis liderilor…