Klaus Iohannis, promisiune pentru români: "Voi intra în campanie împotriva PSD-ului" "Orice zi in care Guvernul derutat, eșuat, demis, PSD-ist, ramane, fie și el interimar, este o zi pierduta pentru Romania și pentru romani. Exista analiști, parerologi de tot felul, care au tot povestit ca Iohannis se bazeaza in campanie pe PSD și Iohannis nu va face nimic ca sa treaca moțiunea, nu va face nimic acum ca sa instaleze un Guvern, fiindca Iohannis vrea sa intre in campanie, impotriva PSD-ului. Doua lucruri Iohannis a facut și va face și Iohannis va intra in campanie impotriva PSD-ului!", a declarat Klaus Iohannis, la adunarea PNL de la Brașov. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE Romania, a transmis presei ce mesaje i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis la consultarile de la Cotroceni. Redam principalele mesaje ale lui Calin Popescu Tariceanu: "In urma consultarior cu presedintele Romaniei, ne-am expus punctul de vedere, despre configuratia…

- Ludovic Orban a anunțat ca a strans aproape 240 de semnaturi pentru moțiunea de cenzura ce ar putea demite guvernul condus de Viorica Dancila. Victor Ponta spune ca șansele ca guvernul sa pice sunt la limita, insa balanța ar putea fi inclinata chiar de parlamentarii PSD.Fostul premier a anunțat,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, dupa CEX-ul PSD, ca Guvernul nu o va sustine pe Laura Codruta Kovesi pentru sefia Parchetului European. Luminita Odobescu, ambasadorul la UE, va vota maine impotriva Romaniei. In ciuda piedicilor puse de PSD, fosta sefa DNA are sanse mari sa ajunga procuror-sef european.

- ”Vreau sa dau asigurari ferme ca nu voi ceda in fața acestui blocaj. Am obligația sa guvernez pentru Romania. Știu foarte bine ca oamenii așteapta de la noi sa le platim pensiile pe care le-am majorat, salariile, bursele, alocațiile, așteapta sa derulam investițiile la care ne-am angajat. Nu…

- Romania se afla, la fiecare pas, intr-o premiera politica! Dupa ce Klaus Iohannis a refuzat o remaniere, punand Guvernul in imposibilitatea de a mai conduce țara, premierul Viorica Dancila incepe sa joace dur.Astfel, potrivit informațiilor din interiorul CEX, la Mamaia, Dancila le-a spus colegilor…

- Rareș Bogdan susține ca din cauza prevederilor din Constituție, Klaus Iohannis nu poate caștiga alegerile prezidențiale din toamna și sigur se va ajunge in turul al doilea. Prim-vicepreședintele PNL spune ca potrivit Constituției, pentru ca un candidat sa obțina mandatul de președinte din primul tur…

- Comisia Europeana (CE) a anuntat, joi, ca lanseaza proceduri de constatare a neindeplinirii obligatiilor impotriva mai multor state membre, inclusiv Romaniei, in ceea ce priveste numarul de urgenta 112, geoblocarea nejustificata si normele de securitate cibernetica la nivelul UE, potrivit news.ro.Citește…

- Intrebat, la Romania TV, daca Rareș Bogdan va fi validat de Klaus Iohannis și daca vor merge impreuna in campanie pentru alegerile prezidențiale, analistul politic Bogdan Chirieac a raspuns: ”Da. Vor merge in campanie impreuna. Am ințeles ca Rareș Bogdan nu a fost mazilit, marginalizat, oricat…