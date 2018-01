Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca va chema incepand de miercuri partidele la consultari, pentru ca situatia politica generata de demisia Guvernului Tudose sa nu duca la efecte economice negative, anuntand ca Mihai Fifor a fost desemnat premier interimar.„L-am desemnat pe ministrul…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, ca l-a desemnat pe ministrul apararii Mihai Fifor in funcția de premier interimar, dupa ce i-a acceptat demisia lui Mihai Tudose. In același timp, Iohannis a precizat ca, miercuri, va avea consultari cu partidele politice, la Cotroceni, pentru desemnarea…

- Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, vine marți la Bucuresti, in prima vizita oficiala din istorie a unui premier nipon in tara noastra. La Bucuresti, seful Executivului de la Tokyo va avea un dejun de lucru cu presedintele Klaus Iohannis, dar si intrevederi la Palatul Victoria, acolo unde ar fi…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, admite ca Partidul Social Democrat (PSD) ar putea recurge la suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, in cazul in care acesta va refuza sa nominalizeze un nou prim-ministru din actuala majoritate parlamentara.Vasilescu a declarat, luni seara, la TVR…

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, admite ca Partidul Social Democrat (PSD) ar putea recurge la suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, in cazul in care acesta va refuza sa nominalizeze un nou prim-ministru din actuala majoritate parlamentara. Vasilescu a declarat, luni seara, la TVR 1, ca PSD…

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, admite ca Partidul Social Democrat (PSD) ar putea recurge la suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, în cazul în care acesta va refuza sa nominalizeze un nou prim-ministru din actuala majoritate parlamentara. Vasilescu a declarat, luni seara, la TVR…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan afirma ca Romania are nevoie de o democratie puternica si care sa serveasca intereselor cetatenilor si nu "clanurilor politice". "Partidul National Liberal este partidul care a contribuit la constituirea statului modern si unitar - la unirea tuturor…

- Puțina lume știe despre Eminescu mai mult decat clișeele invațate la școala, din comentariile ”dictate” de profesorii de limba romana. ”Poet nepereche”, ”luceafarul poeziei romanești”, ”geniul absolut”, ”plopii fara soț”… tușe ale unui portret rudimentar. Pentru ca Mihai Eminescu este un scriitor mai…

- Liderul PSD Dambovita, Adrian Tutuianu, spune ca o noua schimbare de guvern ar fi sinucidere politica pentru PSD, ca o demisie a premierului sau o noua motiune de cenzura impotriva propriului Cabinet ar duce partidul din nou la mana presedintelui Klaus Iohannis si la un vot in Parlament, ambele situatii…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, miercuri, o intrevedere cu grupul sefilor de misiune din statele arabe acreditati la Bucuresti, ministrul subliniind ca una dintre prioritatile politicii externe romanesti este dezvoltarea relatiilor politice si economice cu Grupul statelor…

- Deputatul PSD Razvan Rotaru solicita președintelui organizarea unui referendum național pe tema autonomiei locale. Politicianul solicita și inlocuirea pragului de 5% național pentru partidele politice cu pragul de 5% la nivel județean. Propunerea ar scoate partidele mici și cele ale minoritaților etnice…

- Estonia isi propune lansarea primei criptovalute nationale din lume, astfel ca oricine cu acces la internet, din orice colt al lumii, isi va putea deschide o afacere aici fara a pune piciorul fizic in aceasta tara, in conditiile in care Romania nu a reusit inca sa-si creeze Grupul de Lucru pentru Economia…

- Presedintele PPMT, Szilagyi Zsolt, a declarat, duminica, ca declaratia care va semnata va stabili niste principii comune. ”Uniunea Democrata Maghiara din România (UDMR), Partidul Popular Maghiar din Transilvania (PPM) si Partidul Civic Maghiar (PCM) vor semna o luare de pozitie…

- Cele trei formatiuni politice maghiare din Romania, respectiv UDMR, PPMT si PCM, vor semna, luni, la Cluj-Napoca, o luare de pozitie comuna in vederea alinierii conceptelor de autonomie, transmite corespondentul MEDIAFAX. Presedintele PPMT, Szilagyi Zsolt, a declarat, duminica, pentru…

- PNL face apel la responsabilitatea judecatorilor de la Curtea Constitutionala in cazul sesizarilor cu privire la modificarile aduse legilor Justitiei si spune ca pozitia exprimata in plenul CSM de presedintele Klaus Iohannis pentru independenta Justitiei trebuie sprijinita de intreg sistemul judiciar…

- Partidele politice au primit, de la stat, subventii de peste 3,2 milioane de lei in luna decembrie in Politic / Potrivit unui comunicat de presa al Autoritatii Electorale Permanente, pentru luna decembrie a anului 2017, valoarea subventiei rezultate in urma aplicarii algoritmului de calcul prevazut…

- Președintele Alianței Liberalilor și Democraților din Alba, Ioan Lazar, a spus joi, intr-o conferința de presa comuna PSD – ALDE, ca Partidul Social Democrat va fi principalul adversar politic al partidului, la algerile din 2020. „Toata lumea știe, noi suntem acum parteneri cu PSD-ul, dar alegerile…

- Senatul a adoptat, joi, in calitate de Camera decizionala, propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii. Este cea de-a treila lege din pachetul de legi ale justiției. Proiectele merg acum la promulgare la președintele…

- 30 de ONG-uri si grupuri civice ii cer presedintelui Klaus Iohannis sa actioneze pentru salvarea democratiei, statului de drept si independentei Justitiei. Intr-un comunicat de presa al miscarii civice Initiativa Romania remis Ziare.com miercuri, organizatiile precizeaza ca iau act cu revolta…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, propunerea legislativa potrivit careia suma alocata anual partidelor politice de la bugetul de stat va fi de cel putin 0,01% si de cel mult 0,04% din Produsul Intern Brut (PIB). Initiatorul legii, deputatul PSD Mircea Draghici, motiveaza, in expunerea…

- Alianta Liberalilor si Democratilor a facut in aceasta dimineata un anunt bomba: peste 50 de membri ai PNL sector 2 s-au inscris in partid.Citeste si: Un procuror DIICOT, explicatii DURE despre efectele modificarii Legilor Justitiei: 'Daca cineva se masturbeaza in fata fetitei tale, nu va mai putea…

- In sedinta Biroului Politic Teritorial (BPT) al ALDE Sector 2 de joi seara, condusa de presedintele filialei, deputatul Anton Anton, a fost anuntata oficial inscrierea a 50 de membri PNL in Alianta Liberalilor si Democratilor, potrivit Agerpres.

- Grupurile parlamentare ale PSD, ALDE și UDMR și-au depus, ieri, propunerile de modificare a Codului Penal și a Codului de Procedura Penala in sensul intaririi prezumției de nevinovație in cazul persoanelor acuzate de corupție. Partidele din opoziție, președintele Klaus Iohannis, DNA și DIICOT se opun.…

- Autoritatea Electorala Permanenta a virat, in prima decada a lunii decembrie, 3.254.095, 89 lei in conturile partidelor politice, conform Normelor metodologice de aplicare a Legii 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, informeaza un comunicat transmis…

- Rolul opoziției a fost preluat, in parte, de președintele Klaus Iohannis și de protestatarii din strada, PNL și USR fiind ocupate in prima parte a anului cu rafuielile interne post-alegeri. Partidele aflate la putere, PSD și ALDE, au trecut prin doua cutremure politice majore care ar fi putut sa le…

- Romanii sarbatoresc pe 1 Decembrie Ziua Nationala. Peste 3.500 de militari si experti din cadrul Ministerului Apararii Natioale, ai Ministerului de Interne si ai Serviciului Roman de Informatii participa la parada militara din Bucuresti, de la Arcul de Triumf. Parada incepe la ora 11:00, in prezenta…

- UPDATE:Potrivit Administratiei Prezidentiale, prima tema analizata si aprobata de catre membrii Consiliului a reprezentat-o Planul de intrebuintare a Fortelor Armate ale Romaniei care se trimit la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman in anul 2018. Astfel, s-a stabilit…

- Senatul a adoptat, luni, o initiativa legislativa prin care suma alocata anual partidelor politice de la bugetul de stat sa fie de cel putin 0,01% si de cel mult 0,04% din produsul intern brut, initiatorul motivand ca, astfel, s-ar asigura un tratament egal pentru toate partidele. Initiativa…

- Klaus Iohannis, despre o posibila suspendare din funcție: ”Nu ma tem. Nu cred ca romanii iși doresc așa ceva”, a spus șeful statului, miercuri, la Ploiești. Presedintele s-a referit și la statul paralel, despre care a spus ca este „o gluma proasta”. In urca cu o zi, liderul PNL, Ludovic Orban declara…

- ”Este o gluma destul de proasta asta cu statul paralel și sper sa ințeleaga și romanii ca de fapt nu exista niciun stat paralel, dar exista cateva persoane care vor sa acapareze toata puterea și care pentru a face acest lucru se victimeaza și inventeaza astfel de concepte. In Romania nu a existat…

- Presedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, va incepe marti consultarile cu partidele politice din Germania cu scopul de a depasi criza politica aparuta dupa esecul negocierilor pentru formarea unei noi coalitii guvernamentale, relateaza presa internationala. Dupa o intrevedere avuta…

- Dupa o perioada destul de lunga in care a stat ”in umbra” – asta insemnand ca n-a mai ieșit la rampa cu vreo aberație – un personaj extrem de pitoresc al politicii locale revine… in forța. Este vorba despre un politician despre care se poate spune ca poate concura lejer la titlul de ”cel mai mare trasesit”…

- ”Eu m-am exprimat de foarte multa vreme: din capul locului, persoane care au fost condamnate penal sau care sunt cercetate penal nu trebuie sa fie in conducerea statului. Punct!”, a declarat presedintele Klaus Iohannis la Goteborg. DNA a anuntat, luni, ca a inceput urmarirea penala a liderului…

- Partidul politicValoare subventie rezultata in urma aplicarii algoritmului de calculprevazut la art. 24 din Normelemetodologice de aplicare a Legiinr. 334/2006 privindfinantareaactivitatiipartidelorpoliticesi a campaniilorelectorale, aprobateprinHotarareaGuvernuluinr. 10/2016 (lei )Valoaresubventievirata…

- Atunci și Acum. Politicianul Victor Ponta a avut o evoluție plina de suișuri și coborașuri, in politica romaneasca. Ajuns din protestatar la Mineriada, in funcția de șef al Corpului de Control al premierului, cariera politica a lui Ponta a atins cel mai mare varf in 2012, cand ajungea cel mai tanar…

- Bulgaria si Romania indeplinesc criteriile pentru aderarea la spatiul Schengen si ar trebui admise fara intarziere, a afirmat vineri la Sofia Hans van Baalen, presedintele partidului Alianta Liberalilor si Democratilor pentru Europa (ALDE), transmite BTA. Hans van Baalen, care a luat parte la o conferinta…

- Legea privind finanțarea activitații partidelor politice și a campaniilor electorale este neconstituționala, a decis, joi, Curtea Constituționala a Romaniei (CCR), care a admis sesizarea formulata de 50 de deputați aparținand grupurilor parlamentare ale USR, PMP și PNL, informeaza...

- In nici un an trecut din actuala legislatura, partidele politice au pierdut din oastea pe care mizau la inceput de mandat. Mai multi deputati si senatori au parasit partidele pe listele carora au ...

- "Conform Constituției, toți suntem egali in fața legii. Conform PSD-ALDE, lucrurile stau altfel!", a scris Raluca Turcan pe Facebook. Precizam ca Partidul Național Liberal a facut o eroare imensa in ceea ce privește protestele de duminica seara, 5 noiembrie, din Piața Victoriei,…

- PNL a greșit cand i-a indemnat pe oameni sa iasa in strada. De ce? Pentru ca demonetizeaza protestele. Tocmai caracterul nepolitic al ieșirilor in strada dadea greutate. PNL, amestecandu-se in aceasta chestiune dintr-o greșeala, va da PSD-ului muniție pentru a spune ca este o manevra politica a liberalilor…

- Cum vrea noul presdinte USR, Dan Barna sa conduca partidul, unde il vede pozitionat ideologic, cu cine se vede aliat la alegerile din 2020 si ce spune despre riscul unei rupturi interne dupa plecarea lui Nicusor Dan? „Eu vreau cumva sa iesim din logica asta de ONG cu parlamentari, ca aici mi se pare…

- Adrian Dohotaru, membru al USR și-a anunțat demisia din partid și inființarea unuia nou cu doctrina de stanga. Chiar daca Dohotaru este un anonim, chiar daca a șocat dupa ce a mancat din gunoaie, noul partid poate reprezenta o amenințare serioasa pentru social-democrați. PSD nu a avut niciodata…

- Consilierul fracțiunii PSRM în Consiliul municipal Chișinau, Ion Ceban, spune ca boicotul anunțat de mai multe partide politice în legatura cu referendumul de revocare a primarului general Dorin Chirtoaca este un spectacol regizat de actuala guvernare și de Partidul Liberal cu scopul…

- Seful fractiunii PSRM in CMC, Ion Ceban, spune ca boicotul anuntat de mai multe partide politice in legatura cu referendumul de revocare a primarului Dorin Chirtoaca este un spectacol regizat de actuala guvernare si de PL, cu scopul protejarii edilului suspendat. Socialistul a declarat joi, 26 octombrie,…

- Partidele politice germane care negociaza formarea unui nou guvern de coalitie s-au pus de acord, in noaptea de marti spre miercuri, pentru mentinerea echilibrului bugetar pana in 2021 si pentru continuarea politicilor impuse de Wolfgang Schaeuble, informeaza AFP. Acordul de principiu cu privire…

- Gabriel Zetea: PSD Maramureș demareaza consultarile instituționale cu partidele politice pentru stabilirea vicepreședintelui Consiliului Județean Președintele PSD Maramureș, Gabriel Zetea a declarat, in cadrul unei conferințe de presa desfașurata luni, 23 octombrie 2017, la sediul filialei județene,…

- Dragii mei albaiulieni, Se implinesc inca 100 de zile de cand Partidul Social Democrat și Partidul Alianța Liberalilor și Democraților au fost alese de catre cetațeni sa formeze o majoritate parlamentara și sa guverneze Romania. Este o responsabilitate enorma și ne-o asumam pana la capat. Am facut…

- Se implinesc 100 de zile de cand Partidul Social Democrat și Partidul Alianța Liberalilor și Democraților guverneaza Romania cu Mihai Tudose premier. Este o responsabilitate enorma și ne-o asumam pana la capat. Am facut și unele greșeli și pentru acestea ne cerem iertare in fața cetațenilor Romaniei.…

- Primaria Capitalei preia ELCEN. Guvernul adopta, in data de 4 august 2017, o Ordonanța de Urgența (OUG) care crea cadrul legal prin care pachetele de actiuni detinute de catre statul roman la societațile producatoare de agent termic sa poata fi transferate cu titlu oneros catre primarii. Consilierii…