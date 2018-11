Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis va susține, marți, la ora 13:00, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa, potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale. Președintele este așteptat sa ia o decizie cu privire la noii miniștri propuși de Dancila, in urma CEx-ului PSD. Rareș Bogdan iese la rampa…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, dupa adoptarea rezolutiei PE si publicarea raportului MCV, ca acestea reprezinta doua note foarte, foarte proaste pentru actuala guvernare, catalogand Guvernul Dancila drept un "accident al democratiei romanesti".

- Fostul premier Dacian Cioloș anunța ca Guvernul Dancila ar putea fi daramat pana la finele lunii noiembrie. "Cred ca daca lucrul acesta nu e realizat pana la sfarșitul lunii noiembrie cel tarziu, risca sa fie prea tarziu. Eu cred ca opoziția ar trebui sa iși fixeze acest obiectiv.…

- Președintele Klaus Iohannis va chema partidele parlamentare, la Cotroceni, pentru a avea consultari pe legile justiției, arata surse politice. Cei de la PNL saluta demersul președintelui și arata ca acesta este unul necesar.Citește și: Klaus Iohannis cere DEMISIA lui Tudorel Toader din funcția…

- Propunerea lui Tudorel Toader pentru șefia DNA, Adina Florea, a susținut ca daca va fi numita de președintele Romaniei Klaus Iohannis in fruntea Direcției naționale Anticorupție va accepta aceasta poziție.„Daca ma numește președintele merg la DNA”, a spus Adina Florea. Presedintele…

- Presedintele Klaus Iohannis a facut o gafa de protocol, vizibila in inregistrarile evenimentului oficial, la intalnirea cu premierul italian Giuseppe Conte. Dupa prima parte a ceremonialului de primire, presedintele Romaniei s-a intors si a vrut sa mearga in interiorul Palatului Guvernului, desi…

- Romania risca amenzi uriașe pentru neintroducerea in legislația naționala a prevederilor dintr-o directiva europeana referitoare la spalarea banilor, dar Guvernul cerea in august 2018 un nou ragaz de la Comisia Europeana.La o luna dupa ce Comisia Europeana a dat in judecata Romania intr-o…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma ca prin refuzul Guvernului de a avea consultari cu Presedintia inainte de adoptarea rectificarii bugetare creeaza un precedent periculos in raporturile instituționale dintre cele doua...