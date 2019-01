Klaus Iohannis, prezent la evenimentele organizate la Palatul Patriarhiei, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi, la evenimentele organizate de Ziua Unirii Principatelor Romane la Palatul Patriarhiei. Astfel, seful statului va participa la ceremonialul religios "Te Deum" si la sesiunea de comunicari stiintifice "Unirea Principatelor Romane, baza a Statului…

- La Palatul Culturii a avut loc, ceremonia de inmanare a titlului de Capitala Istorica a Romaniei municipiului Iasi. La eveniment a fost prezent si presedintele Klaus Iohannis. La ora 17:30, seful statului a participat la un Te Deum oficiat la Biserica “Trei Ierarhi”, unde a depus si o coroana de flori…

- La Palatul Culturii are loc, de la aceasta ora, ceremonia de inmanare a titlului de Capitala Istorica a Romaniei municipiului Iasi. La eveniment este prezent si presedintele Klaus Iohannis. In urma cu jumatate de ora, seful statului a participat la un Te Deum oficiat la Biserica “Trei Ierarhi”, unde…

- Te Deum la Catedrala arhiepiscopala. Joi, 24 ianuarie, se implinesc 160 de ani de la Unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza. Astfel, la Catedrala arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta, de la ora 10.00, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia…

- Comunicat de Presa Programul evenimentelor organizate cu ocazia zilei de 24 ianuarie – Unirea Principatelor Romane. In acest an, pe data de 24 ianuarie, se implinesc 160 de

- Presedintele Klaus Iohannis va fi prezent la Iasi in 23 ianuarie, cu o zi inaintea manifestarilor oficiale organizate in oras cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane, intrucat in 24 ianuarie participa la un eveniment la Buxelles.Surse din mediul politic iesean afirma ca seful statului…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, sambata si duminica, la Paris, la o serie de evenimente dedicate Centenarului Armistitiului care a pus capat ostilitatilor din Primul Razboi Mondial. La evenimentele legate de implinirea a 100 de ani de la semnarea Armistitiului care a pus capat Primului Razboi…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis participa, sambata si duminica, la Paris, la o serie de evenimente dedicate Centenarului Armistitiului care a pus capat ostilitatilor din Primul Razboi Mondial. Sambata, cu ocazia vizitei la Paris, seful…