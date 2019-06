Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca Presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene a incheiat 90 de dosare legislative, aratand ca multi au fost surprinsi de acest lucru, deoarece se asteptau ca mandatul Romaniei sa fie unul mediocru. "Nu stiu daca este bine sa vorbim despre o mostenire,…

- Klaus Iohannis a apreciat ca președinția romana a Consiliului Uniunii Europene a fost una de succes, președintele afirmand ca ”avem oameni foarte buni la Bruxelles”. Iohannis participa astazi la reuniunea de la Bruxelles a Consiliului European. ”Rezultatele obținute sunt foarte bune, intre timp toata…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca Presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene se apropie de final, iar tara noastra si-a indeplinit ''cu succes'' mandatul si obiectivele pe care si le-a propus. "Presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene se apropie de final.…

- Președintele Klaus Iohannis l-a primit marți, la Palatul Cotroceni, pe Procurorul General al SUA, domnul William Barr, cu ocazia vizitei pe care acesta o efectueaza in Romania, in contextul participarii la reuniunea ministeriala UE-SUA in domeniul Justiție și Afaceri Interne (JAI), organizata de…

- 'Presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene a fost strans legata de valorile fundamentale europene, de coeziune, inclusiv in sensul acceptarii si promovarii acestor valori in cadrul unei Uniuni in permanenta schimbare. Am vorbit despre valori fundamentale - unitate, toleranta, intelegere,…

- Presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene ia in calcul inclusiv scenariul anularii ideii de Brexit in urma unui al doilea referendum care ar putea fi organizat pe aceasta tema, a declarat vineri ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, la finalul primei zile a reuniunii informale a ministrilor…

- Presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene a inchis, la jumatatea mandatului, 80 de dosare, iar acest lucru arata "seriozitatea cu care Romania trateaza chestiunile europene", a afirmat, luni, vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache, conform agerpres.ro. El a vorbit in…