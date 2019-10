Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis participa, marti, la Bruxelles, la deschiderea oficiala a Festivalului International de Arta Europalia, Romania fiind tara invitata de onoare. Vizita la Bruxelles a presedintelui Iohannis are loc la invitatia regelui…

- In anul 2017, cele 28 de state membre UE au alocat 51,3 miliarde euro din cheltuielile guvernamentale pentru recreatie si sport, pe ultimele locuri fiind Croatia (13 euro pe cap de locuitor), Bulgaria (16 euro), Slovacia (23 de euro) si Romania (25 euro pe cap de locuitor), arata datele publicate luni…

- Conform acestor date, numarul oamenilor de stiinta si inginerilor din Uniunea Europeana a crescut cu 4% intre 2017 si 2018, in timp ce in Romania a crescut cu 2,6%, de la 525.300 pana la 539.100. Eurostat subliniaza ca in ceea ce priveste distributia oamenilor de stiinta si inginerilor in UE, pentru…

- Asociatia Pro Consumatori, organizatie de utilitate publica, cu o activitate de peste 29 de ani in domeniul protectiei consumatorilor, infiinteaza Fondul national de subscriptie publica pentru sustinerea Campaniei nationale de informare si educare a consumatorilor „Stop 5G”. Aceasta subscriptie publica…

- Peste 200 de artisti din Romania, Franta, Italia, Olanda, Marea Britanie, Spania, Germania si Belgia vor prezenta in Festivalul International de Teatru de Strada Bucuresti - B-FIT in the Street spectacole de acrobatie si jonglerie, pe catalige, de dans contemporan, performance stradal. Potrivit unui…

- Ediția cu numarul 11 a Festivalului Internațional de Teatru de Strada București – B-FIT in the Street! are loc in perioada 12-14 iulie și include, in program, spectacole premiate, companii de teatru de strada aflate pentru prima data la București și reprezentații in premiera de free-running. Festivalul…