- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti seara, cu prilejul aniversarii a 25 de ani a Camerei de Comert Americane din Romania (AmCham Romania), ca a transmis mesaje guvernelor din ultimul an ca predictibilitatea economica nu este un slogan si nu trebuie sa incurce cu masurile luate.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca, pentru un parcurs durabil, decidentii de politica economica trebuie sa fie capabili sa ofere incredere mediului privat prin masuri bine fundamentate, transparente si mai ales predictibile, care sa rezolve problemele din economie nu sa creeze altele, poate…

- Președintele Klaus Iohannis a cerut in cadrul evenimentului „Romania la Centenar” ca intreaga clasa politica sa se uneasca și sa faca un plan pentru a sarbatori așa cum se cuvine 100 de ani de Romania.Citește și: Un nou dosar penal BUBUIE in PNL: GREUL Mircea Hava are dosar la Parchet, dar…

- Guvernul mai infiinteaza o societate de stat inutila, cu conducere numita politic, platita din bani publici, fara niciun obiectiv predefinit si fara nicio responsabilitate in schimbul salariilor incasate. Este vorba de Casa de Comert Romania SA care ar trebui sa se ocupe de promovarea produselor…

- Deputatul PMP Adrian Todoran a reacționat, luni, fata de declaratiile prim-vicepresedintelui PNL, Raluca Turcan, facute duminica in cadrul Consiliului Național al partidului, conform careia liberalii constituie singura formatiune politica in masura a asigura guvernarea, și ca USR si PMP nu au oameni…

- Ambasadorul american Hans Klemm a declarat ca are „incredere deplina” in DNA și in conducerea sa. Comentariul diplomatului vine pe fondul deciziei Guvernului de a cere inlocuirea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Cererea facuta de ministrul Justiției, Tudorel Toader, a primit un aviz negativ din partea…

- Bilanțul Direcției Naționale Anticorupție, prezentat miercuri de șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, este „o mizerie”, spune senatorul PSD Șerban Nicolae, care ii acuza pe procurorii anticorupție ca iși desfașoara activitatea „potrivit unor protocoale secrete, sub influența unor ambasade”. „Nu cred ca…

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a discutat astazi cu membrii Asociației Businessului European despre dezvoltarea economiei, reformele lansate pentru facilitarea activitații agenților economici, provocarile cu care se confrunta mediul de afaceri, dar și

- Cele noua patronate și asociații din industria ospitalitații se declara nemulțumite de neimplicarea autoritaților in dezvoltarea turismului romanesc. Specialiștii din industrie reclama lipsa parteneriatului dintre stat și mediul de afaceri, neimplicarea in asigurarea unei forțe de munca calificate dar…

- SALARII 2018. 2.614 lei ar fi castigul salarial mediu net in 2018, cu doar 11% peste nivelul din 2017 (2.355 lei). La o inflatie medie anuala calculata de BNR la 4,5% in 2018, cresterea reala ar fi de doar 6,5%. Anul trecut cresterea reala a fost de nu mai putin de 13,6%. In plus, media…

- Presedintele Klaus Iohannis trebuie sa citeasca cu foarte mare atentie raportul lui Tudorel Toader privind revocarea din functie a sefei DNA, Laurei Codruta Kovesi, spune premierul Viorica Dancila. "Il apreciez pe ministrul Tudorel Toader (...) Nu sunt jurist, dar am vazut ca este foarte argumentat.…

- La ultimul termen al procesului, Orban a declarat in sala de judecata ca se considera nevinovat si ca nu s-a folosit de influenta politica pentru a obtine beneficii. 'Vad ca DNA cauta sa creeze o legatura intre desemnarea mea ca si candidat la functia de primar si functia politica pe care…

- "Este necesar sa facem schimbari in politica medicamentului pe plan national. N-as putea sa va dau date concrete in acest moment, inca ma informez asupra acestui fenomen, dar asigur populatia ca medicamentele esentiale, cele care au lipsit o perioada, vor incepe sa apara. Adica, deja avem grija,…

- Cresterea PIB-ului Romaniei este stimulata in principal de consumul privat, ritmul urmand sa incetineasca in 2018 si 2019, conform estimarilor privind perspectivele economice publicate miercuri de Comisia Europeana, citeaza MEDIAFAX.Citeste si: Fost ministru din Guvernul Ciolos, atac FURIBUND…

- Politicienii romani din Parlamentul European s-au certat, miercuri seara, in dezbaterea de la Strasbourg. In timp ce reprezentantii PNL au subliniat ca PSD vrea sa dea legi care sa afecteze independenta Justitiei, cei ai PSD si ai ALDE au sustinut ca in Romania se face „politie politica“ si institutiile…

- Parlamentul European (PE) dezbate miercuri, in plenul de la Strasbourg, situatia justitiei din Romania, ca urmare a modificarilor la legile justitiei facute de coalitia PSD-ALDE. Inainte de dezbatere, eudodeputatul PSD Dan Nica le-a trimis colegilor din PE un raport despre „statul mafiot“ din Romania.

- Creșterea economica s-a accelerat in Romania, in 2017, PIB-ul real fiind estimat sa inregistreze o cifra record in perioada post-criza – 6,7% creștere. Principalul motor al creșterii a fost consumul privat, sprijinit indirect de reducerile de taxe și creșterile salariale din sectorul public și privat.…

- "O voi invita pe ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, la Comisia economica, saptamana viitoare. A dat aceea declaratie de ieri prin vrea sa (...) forteze, sa intervina in relatia dintre angajator si angajat si sa trimita in control ITM si sindicatele. Inteleg ca dupa aceea va trimite ANAF, ii baga…

- Un loc in plus pentru Romania in Parlamentul European Presedintele Klaus Iohannis a declarat, astazi, la Bruxelles, ca propunerea ca România sa mai primeasca un mandat de europarlamentar este un compromis bun. „Dupa ce Marea Britanie paraseste Uniunea, ramân…

- "In Romania, atata vreme cat sunt respectate procedurile de dezbatere, de transparenta, adoptare conform legilor, legile sunt supuse controlului de constitutionalitate. (...) Nu cred ca in aceste conditii aprecierile presedintelui au altceva decat o pura valoare politica. Si ele cred ca sunt destinate…

UPDATE ora 19:20 Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru numirea Guvernului, potrivit Administratiei Prezidentiale. Conform sursei citate, seful statului a semnat decretul pentru numirea Guvernului Romaniei, in urmatoarea componenta: * Vasilica-Viorica Dancila – prim-ministru; *…

- Daca ne luam dupa un enunt din programul de guvernare, pornind de la faptul ca „limbajul unui program economic nu este usor, accesibil” pentru simplificare, PSD a decis ca reperele sa fie „o suma de principii si nu una de capitole”. Intelegem, asadar, de ce liderul UDMR a declarat ca „programul de guvernare…

- Viorel Ilie absolvit Facultatea de Electrotehnica, specializarea Automatizari si Calculatoare, din cadrul Institutului Politehnic ''Gheorghe Asachi'' din Iasi (1984-1989) si a efectuat doua programe de masterat: Gestionarea Resurselor în Administratia Publica, la Universitatea…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca progresele mediului de afaceri s-au facut in pofida instabilitații sistemului și in contextul unor politici fiscale imprudente. Șeful statului a spus ca guvernul a dat dovada ca nu este preocupat sa asigure predictibilitate economica și va cere noi garanții…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, joi seara, un avertisment catre noul Guvern condus de Viorica Dancila. Șeful statului a aratat intr-un discurs susținut in fața oamenilor de afaceri din Germania ca viitorul Guvern trebuie sa ințeleaga cat de important este sa nu pericliteze, prin politici imprudente…

- Sociologul Vasile Dancu, fost ministru al Dezvoltarii in Guvernul Ciolos, spune ca promovarea unei femeii intr-o functie importanta este un semn de modernitate. Aflat la evenimentul de lansare a unei carti semnate de fostul ministru al Justitiei Robert Cazanciuc, Vasile Dancu nu a vrut sa se refere…

- Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac a declarat, joi, ca presedintele Klaus Iohannis a devenit cel mai de incredere partener al lui Liviu Dragnea, afirmand ca presedintele putea cere un alt premier PSD, cu minima experienta administrativa si politica, daca nu ar fi privit cu nepasare Romania. …

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru. "In Parlament, dupa consultari, imi este foarte clar - PSD dispune de o majoritate. Si atunci, cantarind toate argumentele, tinand cont de situatia concreta din Parlament,…

- Consultarile la Palatul Cotroceni s-au terminat. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a acceptat propunerea PSD-ALDE pentru functia de premier al Romaniei. El a mai spus ca PSD va trebuie sa demonstreze si ca va face ceea ce a promis. „Am ascultat foarte multe opinii legate de viitorul prim-ministru.…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, la finalul consultarilor cu partidele parlamentare, ca mai da o sansa PSD si ca o desemneaza in functia de premier al Romaniei pe Viorica Dancila. "Am ascultat foarte multe opinii legate de formarea noului Guvern, de desemnarea primului ministru.…

- Politica economica dezastruoasa si tensiunea politica permanenta au adus economia României într-o situatie extrem de asemanatoare cu cea din 2008, înainte de marea criza economica, sustine senatorul PNL Florin Cîtu.

- Guvernul ceh condus de prim-ministrul Andrej Babis a cazut de acord sa demisioneze miercuri, potrivit unui purtator de cuvant, citat de Reuters, scrie news.ro.Decizia a venit dupa ce cabinetul minoritar a pierdut, marti, votul de incredere. Guvernul va ramane in functie pana la negocierile…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ieri ca va chema astazi partidele la consultari, pentru ca situatia politica generata de demisia Guvernului Tudose sa nu duca la efecte economice negative, anuntand ca Mihai Fifor a fost desemnat premier interimar. „Dupa demisia premierului Tudose, l-am desemnat…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat nominalizarea lui Mihai Fifor ca prim-ministru interimar. Intr-o alocuțiune foarte scurta, președintele a reproșat PSD situația politica in care a dus țara, insistand asupra faptului ca ”nesiguranța politica nu ar trebui sa genereze instabilitate politica”. „Premierul…

- "Am convocat Biroul Executiv al PNL pentru ora 13:00, pentru a lua o decizie in perrspectiva discutiilor de la Cotroceni", a afirmat Orban.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca l-a desemnat pe Mihai Fifor ca premier interimar, ca a convocat pentru miercuri la consultari partidele…

- Președintele Klaus Iohannis a avut o scurta intervenție televizata, marți, la orele 12,30, de la Cotroceni, in care și-a exprimat nemulțumirea legata de instabilitatea politica pornita din nou din interiorul PSD. Trebuie evitate consecințele negative in plan economic, ca atare președintele promite…

K. Iohannis l-a desemnat premier interimar pe Mihai Fifor Presedintele Klaus Iohannis a anuntat astazi ca i-a acceptat demisia premierului Mihai Tudose și ca l-a desemnat pe Mihai Fifor premier interimar. Președintele a mai spus ca va convoca pentru miercuri consultari cu partidele politice…

- Președintele Klaus Iohannis muta în plina criza politica și îl desemneaza pe Mihai Fifor în funcția de premier-interimar al României, dupa demisia lui Mihai Tudose. Totodata, șeful statului a convocat pentru miercuri consultari cu partidele parlamentare. "Premierul…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat intr-o conferinta de presa ca vrea sa transeze cat mai repede problema noului Guvern si ca isi doreste ca aceasta „nesiguranta politica nu trebuie sa degenereze in instabilitate politica”. Seful statului l-a desemnat premier interimar ...

- Klaus Iohannis a acceptat demisia premierului Mihai Tudose și l-a numit pe ministrul Apararii pe Mihai Fifor. Președintele dorește consultari de urgența cu partidele politice, pentru a preveni efectele negative asupra economiei. Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat drept premier interimar pe ministrul…

- Klaus Iohannis a acceptat demisia premierului Mihai Tudose și l-a numit pe ministrul Apararii pe Mihai Fifor. Președintele dorește consultari de urgența cu partidele politice, pentru a preveni efectele negative asupra economiei. Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat drept premier interimar pe ministrul…

- BBC scrie despre noua criza politica din România. „România pierde al doilea premier în ultimele 7 luni dupa ce Mihai Tudose a ramas fara sprijin politic și și-a anunțat demisia. (…) În același timp, România, una dintre cele mai sarace state membre…

- Președintele Klaus Iohannis prezent astazi la ședința de alegeri a CSM, a declarat ca, in cazul in care se va discuta despre o modificare a Constituției, este necesar sa se introduca și criterii de integritate pentru politicieni, astfel incat persoane urmarite penal și condamnate sa nu mai poate avea…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri Legea bugetului de stat si Legea bugetului asigurarilor sociale de stat, atragand insa atentia ca exista multe vulnerabilitati, printre care incadrarea deficitului bugetar in tinta de 3% din PIB.

- Anul 2017 a fost unul in care la Palatul Victoria s-au aflat doua guverne ale aliantei PSD-ALDE, Executivul Grindeanu fiind inlocuit prin motiune de cenzura de Cabinetul Tudose, cu argumentul ca implementarea programului de guvernare nu decurgea corespunzator, dar si pe fondul protestelor din strada…

- Comitetul executiv al Bancii Naționale a Moldovei, în cadrul ședinței din 27 decembrie 2017, a adoptat prin vot unanim urmatoarea hotarâre: 1. Se menține rata de baza aplicata la principalele operațiuni de politica monetara pe termen scurt la nivelul actual de 6.5% anual.…

- Interviu cu profesorul Mircea Cosea pe tema bugetului adoptat de Parlament Realizator: Opozitia acuza guvernul ca duce tara în prag de criza economica, iar premierul Mihai Tudose spune ca vom avea un buget al dezvoltarii. Cum sa citim cifrele? Mircea Cosea: Bugetul…