- Presedintele Klaus Iohannis va participa miercuri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European (art. 50) pe tema procesului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, sefii de stat si de guvern vor discuta in…

- Presedintele Camerei Comunelor, John Bercow, a anuntat joi ca a acceptat propunerea guvernului britanic de a supune la vot vineri acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana, intrucat motiunea va cuprinde doar acordul de retragere, nu si declaratia cu privire la viitoarea relatie dintre…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat joi la Bruxelles, inaintea de reuniunea Consiliului European, ca toate statele UE sustin varianta unui Brexit ordonat. „Teoretic, e foarte posibil sa avem un Brexit ordonat, dar mingea e clar in curtea britanicilor, nu la noi“, a spus seful statului…

- Uniunea Europeana ar putea ajunge la o intelegere cu Marea Britanie in problema granitei irlandeze inainte de 12 martie, data la care deputatii britanici ar urma sa supuna din nou la vot acordul intre guvernul premierului Theresa May si Bruxelles cu privire la iesirea Regatului Unit din blocul comunitar,…

- Premierul britanic Theresa May a salutat "progresele" realizate in discutiile sale cu UE, insa intalnirea cu presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker nu i-a permis sa indeparteze spectrul unui Brexit haotic in mai putin de sase saptamani. May a revenit la Bruxelles, miercuri,…

- Premierul britanic Theresa May merge azi la Bruxelles unde se intalneste cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu cel al Consiliului European, Donald Tusk, pentru a cere redeschiderea negocierilor privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana.

- Premierul britanic Theresa May a dat asigurari ca tara sa va parasi Uniunea Europeana la 29 martie si ca blocul comunitar va lua in considerare extinderea perioadei de negociere aferente articolului 50 numai daca exista un plan alternativ de iesire credibil. ''Politica guvernului este aceea ca parasim…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu,, susține ca daca Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana (UE) fara un acord, "este posibil ca cetatenii romani sa aiba probleme". Scenariul este unul de avarie, a precizat Melescanu. "Este posibil sa fie aduse tot felul de amendamente la aceste documente…