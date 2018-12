Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis afirma ca memoria victimelor Revolutiei din 1989 poate fi onorata doar prin opozitia ferma fata de "atacurile impotriva Justitiei si a institutiilor democratice". "In Decembrie 1989, satui de abuzuri si neajunsuri, romanii au ales sa lupte in strada pentru idealurile lor.…

- Președintele Klaus Iohannis a depus, vineri dimineața, o coroana de flori in memoria victimelor Revoluției. Anul trecut, șeful statului a transmis un mesaj pe 21 decembrie, precizand ca investigatiile din dosarul Revolutiei trebuie finalizate, iar crimele si abuzurile din decembrie 1989 pedepsite,…

- Aproximativ 300 de suporteri din Timișoara au participat, duminica seara, la “Marșul Eroilor”, pe strazile orașului, in timpul caruia au aprins torțe, in amintirea celor care au murit in timpul Revoluției din Decembrie 1989, transmite corespondentul MEDIAFAX. “Marșul Eroilor” este organizat…

- Presedintele Klaus Iohannis a depus, marti, o coroana de flori in memoria victimelor incendiului care a avut loc in urma cu trei ani la Clubul Colectiv. Dupa ce a depus o coroana de flori si a aprins o candela, seful statului a tinut un scurt moment de reculegere. Marti, intre orele 19,30 - 20,30, este…

- Presedintele Klaus Iohannis va depune marti, la ora 10.30, la Clubul Colectiv, o coroana de flori in memoria victimelor. Azi se implinesc trei ani de la tragedie. Marti, 30 octombrie, se implinesc 3 ani de la tragedia din clubul bucurestean Colectiv. In urma incendiului, au murit la fata locului 26…

- Liderii Parlamentului European, reuniți in ședința Conferinței președinților, au amanat joi o discuție privind adoptarea unei rezoluții pe tema statului de drept și a Justiției din Romania, au declarat pentru G4Media.ro surse europene.Potrivit acestora, decizia privind supunerea spre dezbatere…