- Curtea de Apel a decis ca generalul Nicolae Ciuca este seful Statului Major al Apararii si a obligat MApN sa ii plateasca 900 de lei cheltuieli de judecata.Decizia nu este definitiva si poate fi atacata in 15 zile. MApN a atacat in instanta decretul prin care presedintele Iohannis ii prelungea mandatul…

- "Vom aștepta sa vedem ce se intampla mai departe. Se pare ca Administrația Prezidențiala nu ințelege ca Ministerul Apararii nu trebuie sa se afle intr-o astfel de situație. Vom decide ce pași vom face de aici inainte in funcție de ce decid judecatorii. Am incercat sa nu folosesc MApN in scop politic.…

- Ministrul Apararii, Gabriel Leș, a reacționat la motivarea emisa de Curtea de Apel București dupa suspendarea decretului de prelungire a mandatului generalului Nicolae Ciuca la șefia Armatei, mandat semnat de președintele Klaus Iohannis, care a respins propunerea PSD."Vom aștepta sa vedem…

- "Da, am trimis (o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis - n.r.), pentru ca este un aspect care tine pana la urma de o cooperare si de o colaborare corecta institutionala, care ar fi trebuit sa aiba loc mai demult. Raspunsul nu a venit in acest moment. Vom merge mai departe cu acest proces, din pacate,…

- MApN a depus la Curtea de Apel Bucuresti doua actiuni in contencios administrativ avand acelasi obiect: "anulare act administrativ + suspendare dec. nr. 1331/28.12.2018".Cele doua actiuni au fost introduse in instanta pe 11 si 14 ianuarie, fiind repartizate judecatorilor Vasile Bicu si…

- Aseara, la Romania TV, ministrul Apararii, Gabriel Les, a declarat ca in momentul in care l a propus pe generalul Dumitru Scarlat la sefia Statului Major al Apararii SMAp nu s a gandit la nimic politic si ca regreta ca totul este privit in cheie electorala.Acesta a spus ca "ministerul functioneaza.…

