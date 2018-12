Stiri pe aceeasi tema

- Sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 56/2018 pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis Curtii…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale vineri, 7 decembrie a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind declasificarea unor documente.Legea privind declasificarea unor documente a fost transmisa de Parlament spre promulgare Președintelui…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale, luni, 12 noiembrie a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului.Legea pentru modificarea…

- Seful statului Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care prevede ca presedintele si vicepresedintii ANCOM sa fie numiti de cele doua Camere ale Parlamentului, reunite in sedinta comuna, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor prezenti si nu cu majoritatea tuturor parlamentarilor. Potrivit…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 2 noiembrie, un numar de șapte decrete. Anunțul a fost facut de administrația prezidențiala.„ Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea și completarea art. 11 din…

- Curtea Constitutionala a stabilit, marti, in urma unei sesizari a presedintelui Klaus Iohannis, ca unele modificari ale Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali sunt neconstitutionale. Presedintele a sustinut ca prin acest act normativ se produce golirea de continut a definitiei conflictului…

- Proiectul a fost adoptat pe 18 septembrie de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional. Legea are ca obiect de reglementare transpunerea integrala a Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European si a Consiliului European din 20 ianuarie 2016 privind distributia de asigurari. Aceasta…