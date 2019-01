Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a explicat de ce a refuzat propunerile pentru funcțiile de ministru al Dezvoltarii și ministru al Transporturilor prin doua scrisori trimise premierului Viorica Dancila. Scrisorile transmise de președintele Iohannis premierului Dancila: (Olguța Vasilescu și Ilan Laufer) Doamnei…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a transmis joi premierului Viorica Dancila doua scrisori in care motiveaza respingerea nominalizarilor de ministri pentru ministerele Transporturilor si Dezvoltarii. In cazul nominalizarii lui Ilan Laufer la Dezvoltare sunt invocate conditiile pentru ocuparea functiei…

- Presedintele Klaus Iohannis a motivat joi, 10 ianuarie, prin intermediul a doua scrisori publice, de ce a respins cele patru propuneri ale premierului Dancila, Ilan Laufer, Mircea Draghici si Olguta Vasilescu. In cazul acesteia, șeful statului a invocat lipsa de expertiza. Care au fost propunerile premierului…

- Vezi aici mai mult: Iohannis, MOTIVARE REFUZ Olguța Vasilescu și Mircea Draghici Iata ce transmite președintele cu privire la Ilan Laufer: ”In ceea ce privește propunerea de numire a domnului Harry-Ilan Laufer in funcția de viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale si administrației…

- "Prin adresa nr. 5/6608 din data de 19 noiembrie 2018, ați propus numirea domnului Harry-Ilan Laufer in funcția de viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale si administrației publice, respectiv a doamnei Lia-Olguta Vasilescu in funcția de ministru al transporturilor, ca urmare a propunerii…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, la finalul sedintei Comitetului Executiv National al PSD, ca Lia Olguta Vasilescu este propunerea PSD pentru portofoliul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, iar Mircea Draghici pentru functia de ministru al Transporturilor. Decizia a venit…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, anunta ca partidul o sa actioneze daca presedintele Klaus Iohannis va refuza din nou propunerile de ministri - Lia Olguta Vasilescu la Dezvoltare si Mircea Draghici la Transporturi."In cazul in care refuza, o sa actionam constitutional. In cazul in care presedintele…

- Liderii PSD s-au reunit marti seara intr-o sedinta a Biroului Politic National al PSD, dupa refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a o numi pe Lia Olguta Vasilescu la Ministerul Transporturilor si pe Ilan Laufer la Ministerul Dezvoltarii. La sedinta a luat parte si premierul Viorica Dancila. Social-democratii…