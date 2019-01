"Eu vad ca nu se poate sesiza Curtea Constitutionala. Eu am semnat acel decret, fiindca asa imi permite legea. Legea specifica spune clar: mandatul sefului Marelui Stat Major poate fi prelungit. Una la mana, nu scrie niciunde in lege ca presedintele trebuie sa astepte propunerea ministrului pentru prelungire. Doi, va dati seama ce ar fi fost ca Romania sa nu aiba sef al Armatei. Este inadmisibil si imposibil asa ceva, iar PSD-ul, care a fost incapabil sa vina cu o propunere serioasa, nu are decat sa stea si sa se mai gandeasca. Eu nu am cum sa stau in Romania fara sef al Armatei, drept pentru…