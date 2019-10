Klaus Iohannis, nou atac la Guvern: În ultimii ani, numai predictibilitate nu am avut Seful statului a precizat, insa, ca, in ultimii ani, 'numai predictibilitate nu am avut'. "Pentru urmatorii ani, consider ca sprijinirea dezvoltarii sectorului digital ar trebui sa se afle, cu titlu de prioritate zero, pe agenda oricarui guvern – care sper ca va veni dupa saptamana viitoare. Predictibilitatea este cuvantul de ordine al oricarei guvernari responsabile. Dar, cum am vazut in ultimii ani, din pacate, orice numai predictibilitate nu am avut. Nu am sa insist acum asupra degringoladei generate de PSD in sectoare esențiale ale economiei naționale și nici asupra… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Seful statului a fost asteptat minute in sir de sustinatori si colegi de partid. Pe de-o parte a strazii stateau o multime de oameni imbracati in costum si cu insigne in piept, iar de cealalta parte a strazii sustinatori imbracati in tricouri galbene sau albastre, culorile PNL. Toate tricourile sunt…

- 'La ora actuala, nu am incredere in absolut nimic in ceea ce privește viața politica. Cat despre modul in care sunt prezentate hotararile Curții Constituționale, de la falsurile fostului președinte CCR, Zegrean, cu o pretinsa rectificare pentru a-l menține in funcție pe Basescu, evident spun ca și…

- Ludovic Orban poate fi oricand premier, daca PNL ajunge la guvernare. O spune chiar președintele Klaus Iohannis. Șeful statului a participat la doua reuniuni preelectorale ale PNL in județul Constanța. Tot pe litoral se pregatesc de campanie ALDE și PMP.

- "Dați-mi o buna politica interna ca sa pot face o buna politica externa, zicea Nicolae Titulescu. Așadar, dragii mei, nu putem sa facem abstracție de politica interna a Romaniei. Despre actuala criza guvernamentala, despre remaniere, despre calea de ieșire din criza, voi face o declarație publica…

- Calin Popescu Tariceanu a anunțat ca are datele care confirma blatul dintre premierul Viorica Dancila și președintele Klaus Iohannis. Șeful ALDE a detaliat, dupa rupere coaliției cu PSD, ce a remarcat in comportamentul șefei din PSD.”Mi-a ridicat niște semne de intrebare. Daca nu ai incredere…

- Biroul Executiv al PNL a decis luni, in unanimitate, sa-l numeasca pe Ludovic Orban in functia de sef al campaniei lui Klaus Iohannis pentru prezidentiale. Campania pentru primul mandat al lui Klaus Iohannis a fost condusa de Vasile Blaga, actual europarlamentar, care a mai condus si campaniile lui…

- Consiliul National al Partidului National Liberal se reuneste, joi, la Romexpo. Seful statului participa la reuniune la invitatia liderului liberalilor, Ludovic Orban. Presedintele Iohannis va participa la CN...

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, urmeaza sa se intalneasca cu omologul sau roman Klaus Iohannis. Șeful statului a oferit detalii cu privire la data cand ar putea sa se intalneasca cu președintele roman.