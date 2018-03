Klaus Iohannis: Negocierile privind Brexit merg într-o direcţie foarte favorabilă României "Negocierile (privind Brexit - n.r.) merg intr-o directie care este foarte favorabila Romaniei si acest lucru nu este intamplator, noi ne-am implicat in discutiile cu echipa de negociere, cu celelalte echipe din tarile UE si am obtinut pana aici - repet, este o faza intermediara de negociere - rezultate bune. Ne amintim, poate, ca la inceput am enuntat trei obiective sau trei teme importante pentru noi: drepturile cetatenilor, acordul financiar si acordul ulterior pe securitate si aparare. Pot sa spun ca acum, la momentul la care vorbim, negocierile au dus la un document care satisface 100%… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, vineri, o declarație de presa la finalul reuniunii Consiliului European (Bruxelles, Regatul Belgiei). Referindu-se la Brexit, șeful statului a spus ca „negocierile merg intr-o direcție care este foarte favorabila Romaniei și acest lucru nu este intamplator”. Iata…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Negocierile la nivel european referitoare la iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana merg intr-o directie foarte buna pentru Romania, a afirmat presedintele Klaus Iohannis, care joi si vineri a participat la reuniunea Consiliului European.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, dupa reuniunea Consiliului European, faptul ca negocierile cu Marea Britanie referitoare la parasirea UE merg intr-o directie favorabila pentru Romania, in special pe „partea de cetateni“.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la Bruxelles, ca negocierile privind Brexit „merg intr-o direcție care este foarte favorabila Romaniei” „Aș face cateva referiri la ultima parte din aceasta dimineața, care s–a referit la Brexit. Cum am spus deja ieri negocierile merg intr-o direcție…

- Subiectele economice vor domina reuniunea Consiliului European Presedintele României, Klaus Iohannis. Subiectele economice vor domina reuniunea Consiliului European, care începe în aceasta dupa-amiaza, la Bruxelles. Pe agenda se afla si chestiuni legate de relatia Uniunii…

- Marea Britanie isi va produce in Franta primele sale pasapoarte albastre din perioada post-Brexit, un simbol al independentei pentru multi britanici care au sustinut iesirea tarii lor din blocul comunitar, transmite Reuters. În timpul campaniei dinaintea referendumului britanic din iunie 2016…

- Marea Britanie isi va produce in Franta primele sale pasapoarte albastre din perioada post-Brexit, un simbol al independentei pentru multi britanici care au sustinut iesirea tarii lor din blocul comunitar, a anuntat joi Martin Sutherland, directorul executivul al companiei britanice De La Rue, specializata…

- Uniunea Europeana si Marea Britanie au convenit asupra termenilor perioadei de tranzitie post-Brexit, a declarat luni negociatorul-sef pentru Brexit Michel Barnier, transmite dpa, informeaza AGERPRES . “Perioada de tranzitie ceruta de Regatul Unit va fi un interval de timp foarte util pentru administratia…

- Parlamentul European ia nota de acordul politic de principiu intervenit intre Uniunea Europeana si Marea Britanie referitor la o perioada de tranzitie post-Brexit, insa isi rezerva dreptul de monitorizare a acestuia, a declarat liderul grupului liberal si coordonatorul PE pentru Brexit, Guy Verhofstadt,…

- UE și Marea Britanie au ajuns la o ințelegere privind acordul de tranziție post-Brexit. Negociatorii celor doua parți au anunțat, luni, ca s-a discutat printre altele și situația europenilor aflați pe teritoriul Marii Britanii, scrie BBC News. Negociatorii pentru Brexit, Michel Barnier din partea Uniunii…

- Guvernul britanic acuza Rusia in cazul atacului cu o substanta neurotoxica asupra fostului spion rus Serghei Skripal pentru a distrage atentia de la problemele interne generate de iesirea din Uniunea Europeana, a declarat vineri ambasadorul Rusiei la Londra, Alexandr Iakovenko, relateaza Sputnik.

- "Impartasesc parerea" secretarului Apararii, Jim Mattis, si a sefului Statului Major Interarme american, Joe Dunford, care considera ca este in interesul Statelor Unite sa fie pastrat acest acord, a declarat in fata unei comisii a Senatului comandantul fortelor americane in Orientul Mijlociu, generalul…

- Uniunea Europeana nu doreste sa ridice „un zid” care sa o separe de Marea Britanie dupa Brexit, chiar daca divortul va conduce in mod inevitabil la slabirea legaturilor dintre cele doua parti, a declarat miercuri presedintele Consiliului European, Donald Tusk, scrie France Presse, preluata…

- Uniunea Europeana nu doreste sa ridice „un zid” care sa o separe de Marea Britanie dupa Brexit, chiar daca divortul va conduce in mod inevitabil la slabirea legaturilor dintre cele doua parti, a declarat miercuri presedintele Consiliului European, Donald Tusk, scrie France Presse, preluata…

- Goldman Sachs a anuntat zeci de angajati din diviziile de banking, vanzari si trading din Londra ca se isi va muta sediul in Frankfurt, Germania in urmatoarele saptamani, pregatindu-se pentru separarea dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana, potrivit Reuters. Dupa mai multe luni de rabdare…

- 'Nu dorim sa construim un zid', a afirmat Donald Tusk intr-o conferinta de presa la Luxemburg, unde si-a prezentat viziunea asupra viitoarei relatii cu Londra. UE 'doreste ca Regatul Unit sa devina prieten si partener apropiat si sa inceapa negocierile cu privire la viitor intr-un spirit deschis…

- Premierul britanic Theresa May a recunoscut vineri ca tara sa nu va obtine tot ceea ce vrea in negocierile cu privire la iesirea din Uniunea Europeana (UE), pledand totodata in favoarea unui acord de liber-schimb "cat mai larg posibil".

- Michel Barnier, negociatorul-sef al UE pentru Brexit, a declarat, miercuri, ca negocierile dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana cu privire la Brexit trebuie accelerate, daca cele doua tabere vor ca acestea sa fie finalizate cu succes, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”Daca ne dorim…

- Michel Barnier, negociatorul-sef al UE pentru Brexit, a declarat, miercuri, ca negocierile dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana cu privire la Brexit trebuie accelerate, daca cele doua tabere vor ca acestea sa fie finalizate cu succes, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Michel Barnier, negociatorul-sef al UE pentru Brexit, a declarat, marti, ca Guvernul britanic nu trebuie sa se lase condus de ”iluzii” in negocierile cu Bruxellesul si a adaugat ca perioada de tranzitie trebuie instituita pentru o perioada determinata, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- "Nu este posibil" sa fie luata in calcul o perioada de tranzitie fara data limita dupa separarea Marii Britanii de Uniunea Europeana (UE), programata pentru sfarsitul lui martie 2019, a estimat marti negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, in cadrul unei conferinte de presa la Bruxelles,…

- Acordul privind Brexit-ul trebuie sa cuprinda un 'echilibru corect' care sa garanteze faptul ca Marea Britanie se indeparteaza in mod clar de piata unica a Uniunii Europene si ca mentine in acelasi timp legaturi economice stranse cu blocul comunitar, a subliniat vineri cancelarul german Angela…

- Acordul privind Brexit-ul trebuie sa cuprinda un 'echilibru corect' care sa garanteze faptul ca Marea Britanie se indeparteaza in mod clar de piata unica a Uniunii Europene si ca mentine in acelasi timp legaturi economice stranse cu blocul comunitar, a subliniat vineri cancelarul german Angela Merkel,…

- Negocierile privind Brexit trebuie sa se axeze si pe evitarea discriminarilor bazate pe statutul social, nu doar pe cetatenie, a declarat, joi, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu.Negrescu a participat, la Ministerul Afacerilor Externe, la dezbaterea la nivel de experti…

- Negocierile privind Brexit trebuie sa se axeze si pe evitarea discriminarilor bazate pe statutul social, nu doar pe cetatenie, a declarat, joi, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu. Negrescu a participat, la Ministerul Afacerilor Externe, la dezbaterea la nivel de experti avand…

- ''Unii din viata politica britanica sunt impotriva adevarului, pretinzand ca eu sunt un federalist stupid, incapatanat, si ca sunt in favoarea unui superstat european'', a declarat Juncker intr-o conferinta de presa la Bruxelles. ''Sunt strict impotriva unui superstat european. Noi nu suntem…

- Uniunea Europeana nu are inca suficienta vointa politica pentru anularea sau reducerea sanctiunilor internationale impotriva Rusiei, a declarat vineri reprezentantul permanent al Rusiei la UE, Vladimir Chijov, relateaza site-ul agentiei Tass. "Uniunea Europeana nu a introdus noi sanctiuni.…

- Mai multe dezacorduri 'substantiale' intre Uniunea Europeana si Marea Britanie ar putea pune sub semnul intrebarii faza de tranzitie ceruta de Londra dupa Brexit, a atras vineri atentia negociatorul sef al UE, Michel Barnier, relateaza AFP. "Date fiind aceste dezacorduri, tranzitia…

- Inainte sa se apuce de treaba, britanicii i-au uimit pe fermieri. Fetele au avut nevoie de sfaturi inedite pentru cules varza. „- Fara machiaj pentru ca intotdeauna ploua si vei arata ca un monstru, neagra pe fata. - Imi pare rau, dar nu se pune problema sa vin nemachiata.” Fiecare echipa trebuie sa…

- Premierul britanic Theresa May sustine ca un acord privind perioada de tranzitie in relatia cu UE post-Brexit va fi incheiat in urmatoarele sapte saptamini, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Theresa May: Acordul cu UE privind perioada de tranzitie post-BREXIT va fi incheiat in sapte saptamini…

- Premierul britanic Theresa May a declarat vineri ca se va conveni asupra unei perioade de tranzitie cu Uniunea Europeana in urmatoarele sapte saptamani, sefa guvernului de la Londra incercand astfel sa atenueze ingrijorarile ca ajungerea la un acord s-ar putea prelungi, transmite Reuters. …

- Premierul britanic Theresa May a avertizat, joi, ca europenii care vor veni in Marea Britanie dupa Brexit ar putea sa-si piarda unele drepturi, indicand un dezacord cu Uniunea Europeana in legatura cu statutul cetatenilor in perioada de tranzitie, relateaza site-ul agentiei Reuters, arata Mediafax.Potrivit…

- In cursul unei intrevederi vineri in Dubai cu Vladislav Surkov, un influent consilier al presedintelui rus Vladimir Putin, 'i-am facut cunoscut sentimentul de dezamagire si frustrare al Washingtonului in legatura cu lipsa de actiune a Rusiei pentru a pune capat conflictului', a afirmat Volker pentru…

- In cursul unei intrevederi vineri in Dubai cu Vladislav Surkov, un influent consilier al presedintelui rus Vladimir Putin, 'i-am facut cunoscut sentimentul de dezamagire si frustrare al Washingtonului in legatura cu lipsa de actiune a Rusiei pentru a pune capat conflictului', a afirmat Volker pentru…

- Marea Britanie va trebui sa accepte orice eventuale schimbari juridice pe care Uniunea Europeana le face în timpul perioadei de tranzitie de 21 de luni dupa Brexit, a declarat luni seara negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, informeaza Reuters. Barnier a reamintit Londrei ca înca…

- Uniunea Europeana a convenit luni sa ofere Marii Britanii o perioada de tranzitie de 21 de luni dupa Brexit, în cursul careia va fi mentinut status quo-ul apartenentei la UE, dar în care Marea Britanie nu va avea drept de vot, au anuntat surse oficiale, relateaza AFP si Reuters. Cei 27 de…

- Intr-un discurs sustinut intr-o comisie parlamentara, David Davis a spus ca un punct sensibil in protejarea drepturilor cetatenilor ar putea fi cel legat de dreptul de vot in alte tari, aspect pe care ministrii britanici ar putea fi nevoiti sa il reglementeze prin negocieri bilaterale.Marea…

- "Acest acord nu poate fi pus in aplicare daca unul dintre participanti decide sa iasa unilateral", a declarat Lavrov, intr-o conferinta de presa la sediul din New York al Natiunilor Unite. "Se va prabusi, nu va mai exista acord", a avertizat ministrul rus de externe, subliniind: "cred ca…

- Activitatea presedintelui american Donald Trump asupra drepturilor omului in primul sau an de mandat a fost un 'dezastru' si a incurajat oprimarea de catre lideri autoritari in tari precum China si Rusia, a declarat miercuri directorul Human Rights Watch, Kenneth Roth, relateaza Reuters. Kenneth…

- Activitatea presedintelui american Donald Trump asupra drepturilor omului in primul sau an de mandat a fost un 'dezastru' si a incurajat oprimarea de catre lideri autoritari in tari precum China si Rusia, a declarat miercuri directorul Human Rights Watch, Kenneth Roth, relateaza Reuters.…

- Un senator PSD vorbeste despre aparitia unei noi clase sociale, precariatul, care ameninta sistemul capitalist. Cere explicatii Guvernului Miron Alexandru Smarandache, senator PSD de Bacau, spune ca în lume sunt ample mobilizari capitaliste care au dat nastere la aparitia unei noi clase…

- Statele Uniunii Europene au adoptat o pozitie mult mai intransigenta in ceea ce priveste conditiile pentru o intelegere cu privire la perioada de tranzitie cu Marea Britanie, cerand termeni stricti in ceea ce priveste imigratia, acordurile de liber schimb comercial si drepturile de pescuit, informeaza…

- Președintele Iranului Hassan Rohani a afirmat ca administrația Donald Trump nu a reușit sa puna în pericol acordul nuclear din 2015 dintre Teheran și șase 6 puteri ale lumii, și ca acest acord e o victorie pe termen lung. Acordul dintre Iran, Statele Unite, Germania, Rusia, Franța,…

- Președintele Iranului Hassan Rohani a afirmat ca administrația Donald Trump nu a reușit sa puna în pericol acordul nuclear din 2015 dintre Teheran și șase 6 puteri ale lumii, și ca acest acord e o victorie pe termen lung. Acordul dintre Iran, Statele Unite, Germania, Rusia, Franța,…

- Premierul olandez Mark Rutte a facut apel marti la Marea Britanie sa-si clarifice viitoarele relatii pe care le doreste cu partenerii sai comerciali importanti dupa ce va parasi Uniunea Europeana, relateaza agentia Reuters. ''Este esential ca Regatul Unit sa-si clarifice pozitia privind viitoarele…

- Scurt punctaj pentru 2018. Spre un „point of no return”? La urma urmei, 2017 nici nu a fost atat de rau pe cat ar fi putut sa fie, deși tensiunile mai vechi sau mai noi au inceput sa se acumuleze vizibil și sa anunțe apropierea unor schimbari structurale majore, de magnitudinea unor cutremure, in sistemul…

- Marea Britanie doreste sa includa serviciile financiare intr-un acord comercial cu Uniunea Europeana care sa acopere toate zonele economice, a declarat marti ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Negocierile pentru Brexit au avansat și se trece in etapa configurarii relațiilor bilaterale intre cele doua parți. In ciuda faptului ca Marea Britanie a cerut statut special, liderii Uniunii Europene nici nu vor sa auda despre așa ceva. Citește și: DOLIU in lumea muzicala: un artist de muzica…