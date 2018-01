Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele executiv al Partidului Social Democrat (PSD), senatorul Nicolae Badalau, a declarat ca ministrul Apararii, Mihai Fifor, a refuzat propunerea facuta in Comitetul Executiv National (CExN) al partidului de a prelua pentru functia de prim-ministru.El a afirmat marti seara, in cadrul…

- PES activists Romania iși manifesta susținerea fața de nominalizarea de catre Partidul Social Democrat a Vioricai Dancila pentru funcția de prim-ministru al Romaniei.Viorica Dancila este un politician echilibrat și un om de echipa, cu deschidere și ințelegere pentru viziunea social-democrației…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca va merge, miercuri, ca șef al unei delegatii PSD-ALDE, la consultarile care vor avea loc, miercuri, la Palatul Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de prim-ministru, asta deși, anterior, afirmase ca nu va…

- Administrația Prezidențiala a publicat programul consultarilor de la Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis a declarat ca iși dorește sa se faca o nominalizare pentru funcția de premier in cel mai scurt timp iar consultarile cu partidele politice au fost stabilite pentru ziua de miercuri. Președintele…

- Consultari pentru formarea unui nou Guvern. PROGRAMUL intalnirilor Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca va chema incepand de miercuri partidele la consultari, pentru ca situatia politica generata de demisia Guvernului Tudose sa nu duca la efecte economice negative. Presedintele Klaus…

- Viorica Dancila a fost nominalizata de Comitetul Executiv al PSD pentru functia de premier. Nominalizarea a fost votata de forul de conducere in unanimitate, cu o abtinere. [citeste si] Klaus Iohannis se va consulta miercuri, la Palatul Cotroceni, cu partidele si formatiunile parlamentare…

- Președintele Klaus Iohannis a respins marți propunerea PSD ca Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii și vicepremier in Guvernul Tudose, sa fie premier interimar. Președintele l-ar prefera pentru aceasta funcție pe Mihai Fifor, pana acum Ministru al Apararii. Potrivit legii, președintele Romaniei este…

- Administratia Prezidentiala a anuntat marti programul consultarilor de miercuri, de la Cotroceni, dintre seful statului si reprezentantii partidelor parlamentare, pentru desemnarea noului premier. Consultarile vor incepe la ora 12:00, iar rerezentantii partidelor vor intra la Cotroceni in urmatoarea…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat marti pentru News.ro ca a convocat Biroul Executiv al PNL pentru a stabili mandatul la discutiile de la Cotroceni pe tema nominalizarii premierului. „Am convocat Biroul Executiv al PNL pentru ora 13:00, pentru a lua o decizie in perspectiva discutiilor…

- Presedintele Klaus Iohannis se va consulta miercuri, la Palatul Cotroceni, cu partidele si formatiunile parlamentare in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de prim-ministru. Presedintele Klaus Iohannis a trimis marti o scrisoare presedintilor partidelor si formatiunilor politice…

- Fiecare delegatie poate fi formata din maximum 5 persoane. Programul consultarilor va fi urmatorul: Miercuri, 17 ianuarie 2018 Ora 12:00 - Partidul Social Democrat (PSD) și Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE); Ora 13:00 - Partidul National Liberal (PNL); Ora…

- K. Iohannis l-a desemnat premier interimar pe Mihai Fifor Presedintele Klaus Iohannis a anuntat astazi ca i-a acceptat demisia premierului Mihai Tudose și ca l-a desemnat pe Mihai Fifor premier interimar. Președintele a mai spus ca va convoca pentru miercuri consultari cu partidele politice…

- Presedintele Romaniei a auntat ca l-a desemnat pe Mihai Fifor, ministrul Apararii ca premier interimar. Si de maine incep consultarile cu partidele politice pentru desemnarea unui nou premier.

- Șeful PSD vrea ca Mihai Tudose sa nu mai fie susținut politic in funcția de prim-ministru și vrea inlaturarea acestuia cu orice preț. Surse politice afirmau pentru Hotnews.ro ca 30 de organizații județene ale PSD, dintre care mai mult de jumatate președinți interimari, au semnat luni la pranz in…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, joi, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra actului normativ pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, anunta Administratia Prezidentiala. Seful statului arata ca…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG 66 2017, prin care s a infiintat Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico Militara Cantacuzino, in subordinea Ministerului Apararii Nationale, informeaza Administratia Prezidentiala. Potrivit unui…

- Partidele politice au primit, de la stat, subventii de peste 3,2 milioane de lei in luna decembrie in Politic / Potrivit unui comunicat de presa al Autoritatii Electorale Permanente, pentru luna decembrie a anului 2017, valoarea subventiei rezultate in urma aplicarii algoritmului de calcul prevazut…

- Președintele Alianței Liberalilor și Democraților din Alba, Ioan Lazar, a spus joi, intr-o conferința de presa comuna PSD – ALDE, ca Partidul Social Democrat va fi principalul adversar politic al partidului, la algerile din 2020. „Toata lumea știe, noi suntem acum parteneri cu PSD-ul, dar alegerile…

- Presedintele Klaus Iohannis a depus joi o coroana de flori la monumentul dedicat Revolutiei din Piata Universitatii, cu ocazia ceremoniei comemorative dedicate victimelor din decembrie 1989. Seful statului a fost primit cu onoruri militare si intampinat de seful Statului Major al Apararii,…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca proiectul de buget are "cateva zone discutabile". Seful statului a afirmat intr-o intalnire informala cu jurnalistii ca "proiectul de buget are cateva zone discutabile", dar ca nu se pronunta acum in acest caz.Citeste si: Lovitura dura incasata…

- Seful statului a participat ieri, la Summitul Euro de la Bruxelles. Potrivit Administratiei Prezidentiale, discutiile din cadrul reuniunii s-au concentrat pe modalitatile de consolidare a Uniunii Economice si Monetare. „Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a participat la reuniunea Consiliului…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Bruxelles, ca modificarile din Parlament la legile justitiei si la codurile penale sunt prea ample si facute cu prea mare viteza. Seful statului nu a vrut sa precizeze ce intentioneaza sa faca in aceasta privinta, spunand doar: ”O sa avem mai multe discutii…

- Autoritatea Electorala Permanenta a virat, in prima decada a lunii decembrie, 3.254.095, 89 lei in conturile partidelor politice, conform Normelor metodologice de aplicare a Legii 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, informeaza un comunicat transmis…

- Iohannis, la receptia de Ziua Nationala: De teama justitiei, unii inventeaza scenarii despre un altfel de stat Presedintele Klaus Iohannis a atacat din nou puterea, la receptia de Ziua Nationala de la Palatul Cotroceni, spunand ca de teama justitiei si a statului de drept, unii inventeaza scenarii despre…

- Documentul stabilește domeniile cheie in care are loc cooperarea judiciara intre parchetele din cele doua țari, respectiv combaterea infracționalitații transnaționale organizate, terorism, migrația ilegala, corupția, criminalitatea informatica și alte infracțiuni grave. Totodata, Memorandumul stabilește…

- "In Romania nu a existat si nu exista un stat paralel" Presedintele Klaus Iohannis se declara îngrijorat de legile justitiei si de ceea ce numeste "un dialog al surzilor" între cei care promoveaza schimbarile legislatiei specifice si sistemul judiciar. Seful statului…

- Președintele Klaus Iohannis considera ca ideea existenței în România a unui "stat paralel" nu este decât o gluma proasta, informeaza, miercuri, Agerpres. Șeful statului a declarat, la Ploiești, ca exista câteva persoane care inventeaza astfel de…

- Presedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, va incepe marti consultarile cu partidele politice din Germania cu scopul de a depasi criza politica aparuta dupa esecul negocierilor pentru formarea unei noi coalitii guvernamentale, relateaza presa internationala. Dupa o intrevedere avuta…

- Vicepreședintele Comisiei de aparare a Camerei Deputaților Ovidiu Raețchi atrage atenția ca, pe fondul "instabilitații politice in conducerea Apararii", exista riscul ca niciun producator roman sa nu poata participa la programul de modernizare a Armatei. El arata ca, potrivit legislației,…

- Dragnea, reactie la criticile lui Iohannis: Probabil ca numai cei care iau case de la stat prin fals pot sta la conducerea statului Liderul PSD, Liviu Dragnea, a reactionat vineri la criticile presedintelui Klaus Iohannis, care a declarat ca o persoana cercetata penal nu are ce cauta in conducerea statului,…

- UPDATE Președintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Goteborg, ca nu crede in ridicarea MCV pentru Romania anul viitor, precizand ca optimismul afișat de reprezentanții coaliției de guvernare in acest sens este "cel puțin nepotrivit". "Eu nu cred in așa ceva și cred ca acest optimism…

- Summitul reuneste sefi de stat si de guvern din statele membre ale UE, parteneri sociali, dar si alti actori cheie la nivel inalt. Cuprinde o sesiune plenara introductiva si trei sesiuni tematice: accesul pe piata fortei de munca, situatia pietei fortei de munca si tranzitia dintre locurile de munca…

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat dupa publicarea Raportului MCV. Șeful statului spune ca raportul reprezinta „un serios semnal de alarma de care coaliția de guvernare trebuie sa țina cont”. „De la raportul din luna ianuarie 2017, care a consemnat progresele semnificative inregistrate pe parcursul…

- Pachetul de masuri al Guvernului "se transforma intr-o bulversare fiscala" Klaus Iohannis, presedinteleRomâniei foto: precidency.ro Presedintele Klaus Iohannis a lansat, astazi, un avertisment la adresa Guvernului si a partidelor din coalitia PSD- ALDE si le-a cerut sa renunte la masurile…

- "Președintele Klaus Iohannis a subliniat faptul ca, pentru Romania, discuțiile privind bugetul Uniunii post-2020 au o importanța aparte, intrucat țara noastra va fi unul dintre statele membre care vor gestiona negocierile pentru adoptarea bugetului, urmand sa dețina Președinția Consiliului Uniunii…

- Seful fractiunii PSRM in CMC, Ion Ceban, spune ca boicotul anuntat de mai multe partide politice in legatura cu referendumul de revocare a primarului Dorin Chirtoaca este un spectacol regizat de actuala guvernare si de PL, cu scopul protejarii edilului suspendat. Socialistul a declarat joi, 26 octombrie,…

- Presedintele Klaus Iohannis a vorbit joi, 26 octombrie, in dechiderea targului agricol INDAGRA de la Romexpo. Seful statului a atras atentia asupra deficitului comercial imens al Romaniei, mai ales in domeniul agriculturii, unde tara noastra exporta materii prime si importa produse finite."Am…

- Partidele politice germane care negociaza formarea unui nou guvern de coalitie s-au pus de acord, in noaptea de marti spre miercuri, pentru mentinerea echilibrului bugetar pana in 2021 si pentru continuarea politicilor impuse de Wolfgang Schaeuble, informeaza AFP. Acordul de principiu cu privire…

- Gabriel Zetea: PSD Maramureș demareaza consultarile instituționale cu partidele politice pentru stabilirea vicepreședintelui Consiliului Județean Președintele PSD Maramureș, Gabriel Zetea a declarat, in cadrul unei conferințe de presa desfașurata luni, 23 octombrie 2017, la sediul filialei județene,…

- Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, președintele Iohannis a subliniat caracterul excelent al relației de parteneriat strategic dintre cele doua țari, fapt impartașit pe deplin de ministrul spaniol. "Președintele Klaus Iohannis a reafirmat sprijinul ferm al Romaniei pentru…

- Președintele a reafirmat sprijinul ferm al Romaniei pentru suveranitatea si integritatea teritoriala ale Spaniei. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, presedintele Iohannis a subliniat caracterul excelent al relatiei de parteneriat strategic dintre cele doua tari, fapt…

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat, miercuri, la telefon, cu omologul sau de la Kiev, Petro Porosenko, despre Legea Educatiei, care restrange invatamantul in limbile minoritatilor nationale in Ucraina. Seful statului roman i-a transmis omologului sau ca este nemultumit de adoptarea legii,…