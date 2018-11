Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis, atac fara precedent la adresa presedintelui PSD: „Infractorul Dragnea progreseaza in domeniul fake news”, a spus presedintele, la Palatul Cotroceni. „Acest infractor, Dragnea, care s-a cocotat in fruntea statului, progreseaza semnificativ in domeniul fake news„, a spus presedintele.…

- "Acest infractor Dragnea care s-a cocotat in fruntea partidului si a statului progreseaza", a declarat marti presedintele Klaus Iohannis, intrebat cum comenteaza declaratiile lui Liviu Dragnea legate de scandalul Valiza Tel Drum. "Asa se intampla cand tara este condusa de infractori, ca penal…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana va produce o diminuare a bugetului UE, aratand ca solutia potrivita in acest caz ar fi o alocare nationala "un pic crescuta". Şeful statului a primit marţi vizita premierului slovac, Peter…

