- Inceputul lui 2019 vine cu un conflict deschis intre presedinte si Guvern, prin refuzul numirii a doi ministri: Lia Olguta Vasilescu, la Dezvoltare Regionala, si Mircea Draghici, la Transporturi, dar si cu restante ale social-democratilor, precum proiectul de buget pe 2019 sau o ordonanta privind amnistia…

- Presedintele Klaus Iohannis participa luni si marti, la Viena, la Forumul la nivel inalt Europa-Africa. Luni, seful statului va participa la dineul oficial oferit de cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, in...

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat vineri, la Bruxelles, ca "ar fi hazardat" sa spuna ca Romania va fi pregatita sa intre in zona euro in anul 2024. Intrebat daca Romania este pregatita sa intre...

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat joi, la Bruxelles, cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si cu prim-ministrul Republicii Finlanda, Juha Sipila, despre modalitatile de cooperare pentru pregatirea Summitului de la Sibiu si a viitoarei Agende Strategice a UE pentru

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, la Bruxelles, referitor a suspendarea sedintei CSAT, ca acest lucru a fost facut de comun acord, nefiind una ostila. Sedinta a durat peste trei ore si va fi reluata in data de 19 decembrie.

- Presedintele Klaus Iohannis a adresat un mesaj de condoleante presedintelui franez Emmanuel Macron, in urma atacului armat care a avut loc la Strasbourg. Marti seara, in jurul orei 20.00, un individ inarmat cu o arma automata a patruns in perimetrul Targului de Craciun desfasurat in centrul orasului…

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca cinstea si integritatea trebuie reinstaurate la toate nivelurile societatii, coruptia fiind o boala care macina democratia. „Corupția este o boala care...

- UPDATE: "Doamna premier mi-a trimis in scris, fara sa ma contacteze o solicitare de remaniere a guvernului, dupa care fara sa astepte raspunsul mi-a mai trimis o solicitare fara sa caute o discutie sau un dialog cu mine. In definitiv, doamna premier m-a sunat ieri. Ce credeti ca m-a intrebat? Daca am…