- Gorghiu a declarat marti, la emisiunea Romania 9, de la TVR 1, ca nu vede "argumente constitutionale pentru a se respinge aceasta candidatura" de catre presedinte. "Nu vad sa se finalizeze circul nici macar prin desemnarea unui nou prim-ministru din PSD. Presedintele, daca imi cereti o…

- Senatorul Alina Gorghiu, fost presedinte al Partidului National Liberal (PNL), este convinsa ca presedintele Klaus Iohannis va tine cont de majoritatea parlamentara si ca va numi un nou premier din partea Partidului Social Democrat (PSD) si a Aliantei Democratilor si Liberalilor (ALDE).

- Presedintele executiv al Partidului Social Democrat (PSD), senatorul Nicolae Badalau, exclude varianta suspendarii presedintelui Klaus Iohannis, în situatia în care acesta va refuza desemnarea Vioricai Dancila ca premier.

- Presedintele executiv al Partidului Social Democrat (PSD), senatorul Niculae Badalau, exclude varianta suspendarii presedintelui Klaus Iohannis, în situatia în care acesta va refuza desemnarea Vioricai Dancila ca premier. El a declarat, marti seara, la postul de televiziune…

- Presedintele executiv al Partidului Social Democrat (PSD), senatorul Nicolae Badalau, exclude varianta suspendarii presedintelui Klaus Iohannis, in situatia in care acesta va refuza desemnarea Vioricai Dancila ca premier. El a declarat, marti seara, la postul de televiziune B1, ca discutiile…

- Presedintele executiv al PMP, deputatul Eugen Tomac, a declarat marti, la Timisoara, ca dupa ce PSD si-a dat jos doua guverne intr-un singur an, oferind Romaniei crize politice, acest partid si-a pierdut dreptul politic de a mai propune un premier. ''Liviu Dragnea nu se mai trezeste din betia…

- "Au murit oameni pentru aceasta țara crezand ca aceasta țara merita totul. Ne aflam in 2018, la 100 de ani de la Marea Unire, cand ai impresia ca Romania este obiectul bataii de joc a unora care au primit o șansa mare", a zis Mihai Gadea. "Un personaj veninos" "Ce va face PSD? Ce va…

- PSD a decis, prin vot, in ședința de luni, 15 ianuarie, retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose. Drept urmare, Mihai Tudose a demisionat, iar Romania nu mai are Guvern. Este al doilea prim-ministru demis de PSD intr-un interval de sase luni. Comitetul Executiv Național al Partidului…

- Premierul japonez, Shinzo Abe, sosește marți la București, insotit de reprezentantii a peste 30 de companii japoneze. Sosirea lui Shinzo Abe vine intr-un moment cum nu se poate mai nefericit. Premierul Romaniei, Mihai Tudose, și-a dat demisia in cursul serii anterioare, iar Guvernul urmeaza sa fie…

- Prim-ministrul Japoniei Shinzo Abe soseste in Romania intr-o vizita de lucru iar marti va fi primit la Cotroceni de catre presedintele Klaus Iohannis. Aceasta este prima vizita in Romania a unui premier japonez si are loc in contextul aniversarii a 5 ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului…

- Niculae Badalau s-a abținut de la vot in ședința CEx PSD din 15 ianuarie. Președintele executiv al PSD a spus ca, in opinia sa, Guvernul a incheiat anul 2017 satisfacator. „Eu m-am abtinut in aceasta seara. Am considerat ca acest Guvern a inchis anul 2017 satisfacator. Chiar presedintele Liviu Dragnea a…

- "Mihai Tudose s-a angajat in fața Comitetului Executiv al PSD ca daca partidul ii cere, el iși va da demisia. Este un gest de onoare," a spus Marius Pieleanu. Pieleanu spune ca un membru al Comitetului Executiv Național al PSD ii va cere demisia, iar votul va fi pentru debarcarea premierului…

- Premierul Mihai Tudose l-a sunat ieri pe președintele Klaus Iohannis sa-i spuna ca ii va trimite la Cotroceni demisia Doinei Pana și propunerea de inlocuire cu Ioan Deneș, senator al PSD. El a trimis alaturi de aceasta propunere și un dosar cu noua persoana propusa, relateaza Romania TV. Sociologul…

- Un deputat PSD cere organizarea unui REFERENDUM extins pe tema AUTONOMIEI LOCALE Deputatul PSD Razvan Rotaru a solicitat, marti, printr-un apel adresat public presedintelui Klaus Iohannis, organizarea cat mai rapida a unui referendum pe tema autonomiei locale, in urma rezolutiei semnate de organizatiile…

- Deputatul PSD Razvan Rotaru a solicitat, marti, printr-un apel adresat public presedintelui Klaus Iohannis, organizarea cat mai rapida a unui referendum pe tema autonomiei locale, in urma rezolutiei semnate de organizatiile politice maghiare. „Consider ca a venit timpul sa reactionam din…

- Liderii celor 3 formatiuni politice maghiare din Romania – UDMR, PPMT si PCM – au semnat o declaratie comuna privind autonomia regionala sau teritoriala, autonomia locala si cea culturala, care ar trebui discutate in 2018 si ”codificate” din punct de vedere legislativ, prin amendarea Constitutiei. …

- 19 grupuri civice fac un apel catre presedintele Klaus Iohannis sa foloseasca „toate instrumentele pe care Constitutia i le pune la dispozitie (…) astfel incat Romania sa nu devina un proiect blocat, esuat din punctul de vedere al statului de drept, capturat de retele infractionale”. ”Sunteti, conform…

- Discursul de la sedinta de vineri, 5 ianuarie, a Consiliului Superior al Magistraturii, una in care membrii si-au ales conducerea pentru 2018, a reprezentat prima mutare a presedintelui Romaniei in incercarea de a bloca atacul PSD-ALDE asupra sistemului de justitie. Multi s-au intrebat ce…

- Ministrul Justitiei a negat, intrebat la finalul sedintei CSM daca il evita pe presedintele Klaus Iohannis. "Sa ne respectam atributiile legale si constitutionale. Ministrul face o propunere, Guvernul, comisia speciala, Parlamentul adopta, presedintele trimite la reexaminare, presedintele…

- Premierul Mihai Tudose susține ca are o relație instituționala cu președintele Klaus Iohannis, dar s-a aratat deranjat de faptul ca acesta le-a dezvaluit jurnaliștilor discuții din spatele ușilor inchise.”Ultima discuție am avut-o pe tema, a fost telefonica, pe tema tristului eveniment cu…

- Forumul Judecatorilor din Romania ii solicita presedintelui Klaus Iohannis sa sesizeze Curtea Constitutionala in privinta legilor justitiei. Magistratii spun ca dezbaterea parlamentara pe tema acestor legi a ignorat punctul de vedere al magistraturii si avizele negative ale CSM, informeaza Digi 24."Dezbaterea…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD si seful Camerei Deputatilor, a declarat miercuri seara la Antena 3 ca, desi PSD-ul a castigat alegerile, nu stie cine detine de fapt puterea in Romania. Totusi, seful PSD a subliniat ca presedintele Klaus Iohannis este principalul beneficiar al statului paralel.

- Analistul politic Bogdan Chirieac a afirmat la Antena 3, in emisiunea ”Punctul de intalnire”: ”Romania are nevoie in continuare de președintele Klaus Iohannis, chiar stringenta, dar, din nefericire, dansul nu face altceva decat sa continue mai puțin vocal, politica fostului președinte. Care era politica…

- Pe fondul emotiilor generate de funeraliile Regelui Mihai unul dintre liderii PSD lanseaza o propunere socanta, mai ales ca este venita din partea unui partid considerat nemonarhist. Presedintele executiv al PSD, Badalau propune organizarea unui referendum privind trecerea Romaniei la un regim monarhic.…

- ”Nu am ce sa comentez pe aceasta tema. Eu actionez in baza mandatului dat de Congres, care a hotarat, la propunerea mea, sustinerea candidaturii presedintelui Klaus Iohannis pentru al doilea mandat. Eu sunt presedintele PNL si preocuparea mea este ca partidul sa ajunga la forta necesara pentru a…

- Senatorul Traian Basescu, președintele PMP, a declarat luni seara, la Romania TV, ca prezența politicienilor la proteste politizeaza mișcarile de strada spontane și poate genera riposta politica iar prezența unor liberali și a unor membri USR afecteaza credibilitatea protestatarilor. Întrebat…

- Klaus Iohannis de Ziua Naționala le-a transmit un mesaj video romanilor de pretutindeni. Președintele subliniaza faptul ca țara noastra trebuie condusa de politicieni responsabili și integri.

- Președintele executiv al Partidului Mișcarea Populara, Eugen Tomac, a criticat declaratia șefului statului de peste Prut, Klaus Iohannis, care a menționat ca unirea Republicii Moldova cu Romania nu este „fezabila". Potrivit deputatului, romanii de la Chișinau au nevoie sa stie ca tara-mama, Romania,…

- Aflat la summitul de la Bruxelles, presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj transant moldovenilor. Intrebat de jurnalisti daca Republica Moldova ar putea intra in Uniunea Europeana printr-o unire cu Romania, presedintele Klaus Iohannis a marturisit ca o astfel de scurtatura nu este indicata.Citeste…

- Expresii acide lansate de președintele Klaus Iohannis la adresa Parlamentului controlat de PSD și ALDE. ”Avem dificultați cu Parlamentul. Ei sunt oarecum paraleli cu Romania”, a spus președintele la Dezbaterea „Orașele Romaniei la 100 de ani de la Marea Unire. Un viitor SMART pentru Ploiești” de…

- Luare de pozitie dura din partea senatoare PNL Alina Gorghiu, la adresa PSD. Aceasta sustine ca social-democratii, in frunte cu Liviu Dragnea, distrug imaginea pe care Romania si-a construit-o cu greu la nivel international. „Am spus inca de saptamana trecuta ca Liviu Dragnea nu mai poate ramane in…

- Mitingurile sunt in general manifestari de protest. Altfel nu-si au rostul. PSD a ajuns insa la concluzia ca trebuie sa organizeze mitinguri de sustinere a guvernului. Decizia s-a luat la Herculane. Asadar, in perioada urmatoare palcuri-palcuri de oameni se vor aduna in centrele oraselor si isi vor…

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu ironizeaza rezolutia adoptata vineri de liderii PSD prin care acestia denunta existenta unui asa-numit ”Stat Paralel si Ilegitim” in Romania, spunand ca tot ce nu asculta de PSD este stat paralel, chiar si legile economice care nu se supun politicilor fiscale aberante ale…

- Aflat in Suedia, la un summit, Klaus Iohannis a parut sceptic in privinta MCV-ului, mai exact a faptului ca Romania va scapa in 2018 de monitorizare. Si, fara sa faca nominalizari, a criticat atitudinea prea optimista afisata in aceasta privinta. “Eu nu cred in asa ceva (ca MCV-ul va fi ridicat anul…

- Kelemen a declarat, joi, corespondentului Mediafax, ca mesajul transmis este ”prost”. ”Decizia este una gresita, dar este dreptul lor, eu nu am facut in niciun caz ceea ce se spune in plangere. Lucrul cel mai important este ca mesajul transmis este prost, spune ca daca ai intrat in acest…

- "Evident vom sustine initiativa normala, corecta, logica, ca la conducerea Camerei Deputatilor sa vina altcineva. Nu mai poate sa fie Liviu Dragnea si va dau un singur argument pentru cei care isi doresc foarte tare adoptarea legilor justitiei si schimbarea, reformarea sistemului de justitie. Cat…

- Presedintele CJ Arges, Dan Manu, se declara surprins de sesizarea trimisa de presedintele Romaniei, Klaus Iohnnis, la CCR privind neconstituționalitatea Legii privind achiziționarea Vilei Florica de catre Ministerul Culturii. De altfel, Consiliul Judetean Arges are in subordine Centrul de Cultura „Bratianu”,…

- ”Consider ca este o mare nedreptate faptul ca eforturile si planurile dumneavoastra de afaceri sunt anulate de politici fiscale neinspirate, insuficient argumentate sau chiar lipsite de fundamente economice. Consider ca este cazul ca aceste practici sa inceteze. Mediul de afaceri nu poate prospera…

- Orban spune ca masurile discutate astazi in ședința de Guvern sunt „cea mai mare bataie de joc” la adresa mediului de afaceri. „Vom apela la toate forțele politice”, a spus Ludovic Orban. El s-a referit și la UDMR, și la grupul celorlalte minoritați, și la neafiliați. Aceasta, in condițiile in care…

- Klaus Iohannis a lansat un nou atac la adresa PSD, pe care il acuza ca nu a discutat cu specialistii atunci cand a propus modificarile Codului Fiscal. Presedintele sustine ca aceste modificari sunt "carpeli" si cere Guvernului sa faca un studiu fundamentat cu privire la modificarile in legislatia…

- Bogdan Chirieac a tras un semnal de alarma și subliniaza ca in aproape trei ani de mandat cu excepția continuarii ”razboiului romano-roman”, țara noastra nu s-a ales cu mai nimic. Analistul politic a explicat și așteptarile pe care romanii le au de la președinte, dar și necesitatea colaborarii cu…

- Klaus Iohannis a spus, la Conferinta femeilor francofone, ca femeile care lucreaza in economie, cercetare si dezvoltare, cele care devin antreprenori si cele care aspira sa se lanseze in afaceri reprezinta modele pentru generatia tanara si pot impartasi experiente extrem de valoroase, dar, cu toate…

- Romania condamna ferm atacul terorist din SUA, soldat cu moartea a opt persoane si cu ranirea altor 11, si este deplin solidara cu Statele Unite, a declarat, miercuri dimineata, presedintele Klaus Iohannis. “Romania este deplin solidara cu Statele Unite, partenerul nostru strategic, in aceste momente…

- "Am toata convingerea ca Romania beneficiaza de un potential imens in agricultura, pe care insa trebuie sa il valorificam in mod inteligent si durabil. Romania detine a sasea cea mai mare suprafata agricola din Uniunea Europeana, suntem in primii 10 exportatori de grau si porumb la nivel global,…

- Liderul american a declarat intr-un interviu pentru Fox Business Network ca problema nord-coreeana ar fi mai usor de rezolvat daca Statele Unite ar avea o relatie mai buna cu Rusia. "Cred ca am putea avea o relatie buna" cu Rusia, a afirmat Trump, adaugand: "Cred ca situatia nord-coreeana…

- „Modul in care cred eu ca PNL ar trebui sa se manifeste in perioada urmatoare. Ar fi trebuit sa se manifeste astfel mai demult, inca nu e tarziu, dar daca mai trece timpul și nu o facem așa cum consider eu ca ar trebui, in curand va fi tarziu. PNL a caștigat alegerile prezidențiale in 2014,…