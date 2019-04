Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 25 aprilie a.c., urmatoarele decrete:Decret privind inaintarea in gradul de general-locotenent - cu trei stele, in retragere, a domnului general-maior – cu doua stele, in retragere, veteran de razboi, Ispas Constantin din Ministerul Apararii…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 4 aprilie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind eliberarea din functia de procuror in cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Salaj a Angelei Balas ndash; pensionare, la data de 5 aprilie 2019; Decret privind acordarea gradului de general de…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 4 aprilie a.c., urmatoarele decrete:- Decret privind eliberarea din funcția de procuror in cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Salaj a doamnei Angela Balas – pensionare, la data de 5 aprilie 2019; - Decret privind acordarea…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 20 februarie a.c., decretul privind inaintarea in gradul de general locotenent ndash; cu trei stele, la trecerea direct in retragere, a domnului general maior ndash; cu doua stele Lupulescu Nicolae din Ministerul Apararii Nationale. ...

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 30 ianuarie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind trecerea in rezerva a domnului general de brigada - cu o stea Iacobita Constantin din Ministerul Apararii Naționale; Decret privind inaintarea in gradul de general-locotenent - cu trei stele,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat decretul privind acordarea gradului de general de brigada – cu o stea, la trecerea direct in retragere, colonelui din Ministerul Apararii Naționale Gunescu Gabriel.Gunescu a activat la Tribunalul Militar Bucuresti, pozitia din care a intrat…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 28 ianuarie a.c., decretul privind trecerea in rezerva a general-locotenentului cu trei stele Tonea Adrian. Tag-uri Nume: Klaus Verner Iohannis Tonea Adrian Politica nationala Comunicat de presa

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 28 ianuarie a.c., decretul privind trecerea in rezerva a general locotenentului cu trei stele Tonea Adrian din Ministerul Apararii Nationale, informeaza Administratia Prezidentiala. Decizia intra in vigoare la data de 31 ianuarie 2019. ...