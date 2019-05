Klaus Iohannis, mesaj privind militarii români răniți în Afganistan Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis vineri, 24 mai, un mesaj in urma atacului care a avut loc in Afganistan, soldat cu ranirea a cinci militari romani. Va prezentam in continuare textul mesajului: „Sunt alaturi de militarii noștri raniți astazi, in Afganistan, in timp ce executau o misiune specifica in teatrul de operații, impreuna cu militarii americani. In aceste momente dificile, le doresc militarilor noștri insanatoșire grabnica și asigur familiile celor raniți ca aceștia primesc cele mai bune ingrijiri medicale. Le datoram intreaga noastra recunoștința… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj, in urma ranirii a cinci militari romani, in Afganistan. Seful statului spune ca le datoram intreaga noastra recunoștința celor care servesc țara cu profesionalism și dedicare in zone de conflict. “Sunt alaturi de militarii noștri raniți astazi,…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis marți un mesaj cu ocazia Zilei Forțelor Terestre.Va prezentam in continuare textul mesajului: „Armata Romaniei sarbatorește, pe 23 aprilie, Ziua Forțelor Terestre, prilej de a evidenția activitatea și profesionalismul celor care…

- Premierul Viorica Dancila a transmis un mesaj de sustinere militarilor romani raniti in misiunea din Afganistan. Mesajul prim-ministrului: „Sunt alaturi de militarii romani raniti astazi in misiunea din Afganistan, care si-au pus vietile in pericol luptand pentru mentinerea pacii si securitatii internationale.…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca este alaturi de militarii romani raniti sambata in misiunea din Afganistan, care si au pus vietile in pericol luptand pentru mentinerea pacii si securitatii internationale, precizand ca, impreuna cu ministrul Apararii, s a asigurat ca acestia primesc cele mai…

- Președintele Iohannis, mesaj pentru cei patru militari raniți in Afganistan Arhiva foto: Agerpres. Într-un comunicat de presa, presedintele Klaus Iohannis le ureaza însanatosire grabnica si multa putere, pentru a trece cu bine peste aceste momente critice. Seful statului le…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis sambata un mesaj dupa ce patru militari romani au fost raniti in urma unui atac in Provincia Kandahar, Afganistan. Seful statului le-a urat celor patru insanatosire grabnica si a asigurat familiile acestora ca soldatii primesc cele mai bune ingrijiri…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis sambata, 13 aprilie a.c. un mesaj in urma atacului care a avut loc in Provincia Kandahar, Afganistan, soldat cu ranirea a patru militari romani."Gandurile mele se indreapta astazi catre militarii romani raniti in timpul misiunii pe care o desfasoara…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis sambata, un mesaj in urma atacului care a avut loc in Provincia Kandahar, Afganistan, soldat cu ranirea a patru militari romani.Citește și: Liviu Dragnea, izbucnire NERVOASA, la finalul mitingului de la Craiova: a rabufnit din cauza lui Ion…