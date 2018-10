Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a participat marți la o acțiune de curațenie naționala, in cadrul campaniei ”Let`s Do It Romania”. Aceasta acțiune a avut loc in Padurea Cernica. Președintele nu a ratat ocazia sa trimita un mesaj ironic și catre...

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis duminica un mesaj Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, cu ocazia sarbatorii Ros Hasana - Anul Nou Evreiesc 2018, acesta spunand ca generatiilor viitoare trebuie sa le fie transmise valorile de respect, dialog si toleranta, anunta Presedintia.

- Presedintele Klaus Iohannis a adresat duminica un mesaj Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania cu prilejul sarbatorii Ros Hasana - Anul Nou Evreiesc 2018, acesta precizand ca trebuie transmis noilor generatii valorile de respect, dialog si toleranta, ca fundamente ale unei bune convietuiri.…

- Președintele Klaus Iohannis le-a spus liberalilor, reuniți in ședința Biroului Executiv de la Sibiu, ca nu se va implica in campania pentru europarlamentare și și-a reafirmat susținerea pentru liderul PNL, Ludovic Orban, potrivit unor surse politice, citate de Mediafax....

- Președintele Klaus Iohannis a transmis joi un mesaj cu ocazia Zilei Comemorarii Victimelor Fascismului și Comunismului, anunta Administratia Prezidentiala. Memoria victimelor totalitarismelor, cinstita prin apararea democrației și a statului de drept „Astazi, la mai bine de un secol…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, un mesaj de condoleante familiilor romanilor care au murit in urma prabusirii podului rutier din apropiere de Genova, Italia, informeaza Administratia Prezidentiala.

- Presedintele Klaus Iohannis adreseaza luni, de la ora 18:00, un mesaj public pe tema evenimentelor din ultimele zile, titreaza News.ro. “Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va adresa luni, 13 august a.c., incepand cu ora 18:00, un mesaj public ca urmare a evenimentelor din ultimele zile”,…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut deja doua reactii, prima chiar vineri, in seara violentelor. El a condamnat "brutalitatea" interventiei jandarmilor. Sambata, Klaus Iohannis i-a cerut ministrului de Interne, Carmen Dan, sa-si asume responsabilitatea pentru modul in care gestionat situatia…