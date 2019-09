Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constituționala a decis ca sintagma din Codul Penal care prevede ca o femeie iși poate amana executarea pedepsei cu inchisoarea este neconstituționala. Prin urmare, ca urmare a deciziei CCR și un barbat care are in intreținere un copil mai mic de un an iși poate amana executarea pedepsei.Citește…

- Presedintele Klaus Iohannis a facut un apel la protejarea mediului, intr-un mesaj cu ocazia Zilei Mondiale Fara Masini. "Intr-o lume afectata tot mai mult de schimbarile climatice cauzate de poluare, protejarea mediului inconjurator devine obligatia si responsabilitatea noastra, a tuturor",…

- "Domnul președinte Iohannis a fost un pompier atomic, așa cum el singur aici in fața dumneavoastra a spus ieri. Atunci trebuie sa luam de buna, ca a fost un președinte atomic. Eu cred ca președintele Romaniei nu trebuie sa fie pompier. Nu trebuie sa fie nici jucator, nici altceva, așa cum am avut…

- Dan Barna a caștigat, Cosette Chichirau a pierdut. Astazi, la ora 15:00, cea care l-a criticat dur pe Dan Barna a reacționat pe Facebook in urma infrangerii. ”Le mulțumesc colegilor și echipei care mi-au acordat increderea in alegerile interne pentru funcția de președinte USR. A fost o munca…

- Liderul USR, Dan Barna, îi cere presedintelui Klaus Iohannis sa îi solicite demisia premierului Viorica Dancila si "sa declare public si explicit ca nu va mai acorda înca o sansa PSD"."Îi cer presedintelui Iohannis sa-i ceara doamnei Dancila demisia si, mai…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, sambata, un mesaj, cu prilejul aniversarii a 100 de ani de la instalarea administrației romanești in Timișoara. Șeful statului a subliniat ca Timișoara este locul de unde a izvorat libertatea de care romanii se bucura in prezent, potrivit Președinției.„Romania…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, dupa anunțul facut de premierul Viorica Dancila potrivit caruia ia in calcul posibilitatea convocarii unui referendum legat de inasprirea pedepselor pentru crima,viol și pedofilie, ca nu este credibilitate in acest demers și "sa uite de referendumuri absurde""Atunci…

- ”O felicit pe Ursula von der Leyen pentru alegerea sa ca Președinte al Comisiei Europene. Ne așteptam la o cooperare stransa, pentru o Europa puternica!”, a scris Iohannis pe Twitter. Parlamentul European a validat marti cu 383 de voturi pentru, 22 de abtineri si 327 voturi impotriva nominalizarea…