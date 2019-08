Klaus Iohannis, mesaj la aniversarea a 100 de ani de la instalarea administraţiei româneşti în Timişoara Acesta a subliniat ca, in anul marcarii a 30 de ani de la Revolutia din decembrie 1989, izbucnita la Timisoara, moment fundamental in istoria contemporana a Romaniei, evocarea faptelor de acum un secol capata o puternica semnificatie. O zi cu un simbolism aparte O zi cu un simbolism aparte



"3 august 1919 este o zi cu un simbolism aparte pentru Timisoara, fiind data cand s-a implinit Proclamatia de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 prin instalarea administratiei romanesti in Banat. Prin extinderea administratiei romanesti la Timisoara si in Banat, tara noastra capata, pentru prima oara, conturul tuturor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

