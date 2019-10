Klaus Iohannis, mesaj in prima zi de campanie oficiala: Prezenta la vot este esentiala pentru o Romanie fara PSD

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis afirma, intr-un mesaj pe Facebook, ca adevarata schimbare in Romania vine prin votul tuturor romanilor care cred in democratie, libertate, stat de drept, valori pro-europene,...

- Klaus Iohannis transmite, pe Facebook, în prima zi oficiala de campanie electorala pentru alegerile prezidențiale, ca adevarata schimbare în România vine prin votul tuturor românilor care cred în "democratie, libertate, stat de drept, valori pro-europene, modernizare…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma intr-un mesaj transmis pe Facebook ca adevarata schimbare in Romania vine prin votul tuturor romanilor care cred in "democratie, libertate, stat de drept, valori pro-europene, modernizare si normalitate" si ca "prezenta la vot in numar mare este esentiala pentru a…

- Președintele Klaus Iohannis a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care le cere alegatorilor sa vina sa voteze in numar cat mai mare la scrutinul in urma caruia va fi desemnat viitorul președinte al Romaniei, deoarece o prezența ridicata ar putea duce la ”o Romanie fara PSD”. ”Dragi romani,…

- "Dragi romani, Adevarata schimbare in Romania vine prin votul nostru, al tuturor romanilor care credem in democrație, libertate, stat de drept, valori pro-europene, modernizare și normalitate. Miza alegerilor prezidențiale este foarte mare – prezența la vot in numar mare este esențiala…

- Premierul Viorica Dancila a spus joi ca așteapta ca președintele Klaus Iohannis sa vina cu o decizie care sa arate ca vrea o Romanie in care Guvernul funcționeaza așa cum ar trebui. Presedintele Klaus Iohannis sustine joi, la ora 18:00, la Palatul Cotroceni, o declaratie de presa.„Nu am mai…

- 'La numai doua zile de la vizita presedintelui Iohannis la Casa Alba, unde s-a intalnit atat cu Trump cat si cu cei mai importanti membri ai Guvernului SUA, companiile americane au anuntat deja ca au in proiect investitii de peste 10 miliarde de dolari in tara noastra. Consiliul de Afaceri Americano-Roman…

- Sore Mihalache a fost, asemenea tuturor, șocata de crimele petrecute la Caracal. Artista a transmis astazi un mesaj parinților sai prin care le mulțumește pentru atenția acordata și, totodata, iși arata nemulțumirea vizavi de mai multe aspecte sociale cu care se confrunta Romania in prezent. Sore Mihalache,…