Prezentam integral mesajul sefului statului:

„Aniversam pe 29 aprilie «Ziua Veteranilor de Razboi», un bun prilej de a reflecta la parcursul istoric al statului roman. Ii omagiem astazi pe cei care au pus mai presus de propriul destin viitorul patriei si implinirea dezideratelor nationale si ne inclinam in fata lor cu recunostinta si respect.

Armata Romaniei si-a facut datoria fata de tara in Razboiul de Independenta si in cele doua conflagratii mondiale, militarii nostri continuand sa-si puna viata in slujba tarii si dupa 1990, in teatrele de operatii din Afganistan, Irak si…