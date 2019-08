Klaus Iohannis, mesaj de ziua Timișoarei: Este locul de unde a izvorât libertatea românilor Președintele Klaus Iohannis a transmis, sambata, un mesaj, cu prilejul aniversarii a 100 de ani de la instalarea administrației romanești in Timișoara. Șeful statului a subliniat ca Timișoara este locul de unde a izvorat libertatea de care romanii se bucura in prezent, potrivit Președinției. „Romania este parte integranta a proiectului unei Europe unite, ca spațiu al securitații, prosperitații, justiției sociale și coeziunii. Romanii și-au insușit acest proiect pentru ca vine in continuarea aspirațiilor puse in opera de inaintașii noștri. Timișoara este unul dintre locurile in care acest… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

