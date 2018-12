Stiri pe aceeasi tema

- Coruptia macina democratia si tine captivi milioane de oameni in saracie. Coruptia inseamna lipsa autostrazilor, spitale insalubre, scoli fara conditii, administratie blocata. Un NU hotarat coruptiei trebuie sa devina dintr un slogan, un mod de a fi , a spus presedintele Klaus Iohannis, scrie Romania…

- "Corupția macina democrația și ține captivi milioane de oameni in saracie. Corupția inseamna lipsa autostrazilor, spitale insalubre, școli fara condiții, administrație blocata. Un NU hotarat corupției trebuie sa devina dintr-un slogan, un mod de a fi!", a spus presedintele Klaus Iohannis. …

- Klaus Iohannis i-a transmis un mesaj scurt Vioricai Dancila, departe de microfoane, in cadrul ceremoniei de investitura al lui George Ciamba pentru Ministerul Afacerilor Europene. Președintele Romaniei a declarat, cu privire la pregatirea Romaniei pentru preluarea președinției rotative a Consiliului…

- Klaus Iohannis a afirmat ca Romania traverseaza o perioada in care independența justiției romane este pusa la grea incercare, in contextul in care sunt tot mai frecvente atacurile la adresa justiției din partea unor politicieni lipsiți de integritate și, in aceste condiții, moralitatea si profesionalismul…

- „Holocaustul reprezinta cea mai tragica pagina din istoria umanitații, iar astazi, gandurile noastre pioase se indreapta catre victimele cruzimii declanșate de politicile antisemite. In urma cu 77 de ani, evreii romani erau obligați sa renunțe la o viața normala și sa infrunte condițiile inumane din…