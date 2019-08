Stiri pe aceeasi tema

- Statul roman are datoria de a incuraja si sustine cu masuri concrete educatia in limba romana in diaspora, pentru a permite fiecarui cetatean sa isi educe copiii in spiritul culturii romanesti, se arata in mesajul transmis de presedintele Klaus Iohannis cu ocazia Zilei Limbii Romane. ''Astazi,…

- Ziarul Unirea Bacalaureat 2019: miercuri 21 august, se susține proba scrisa la limba și literatura romana Miercuri, 21 august 2019, se suține prima proba scrisa la Bacalaureat, sesiunea de toamna, cea la limba și literatura romana. A doua sesiune a examenului de Bacalaureat a inceput astazi cu proba…

- Marți, 18 iunie 2019, pentru susținerea probei scrise la Limba și literatura romana au fost prezenți 2.247 de candidați, din 2.641 inscriși. Nu au fost semnalate incidente. La nivelul județului Satu Mare sunt organizate 20 centre de examen pentru Evaluarea Naționala a absolvenților clasei a VIII-a.…

- 5.527 de absolventi ai clasei a VIII-a, din judetul Constanta, s-au inscris pentru a sustine probele scrise din cadrul Evaluarii nationale in 117 centre de examen, conform calendarului stabilit de Ministerul Educatiei Nationale.

- FOTO – Arhiva Absolventii clasei a VIII-a sustin, marti, proba scrisa la Limba si literatura romana, in cadrul Evaluarii Nationale 2019. Peste 150.000 de elevi s-au inscris la acest examen, iar rezultatele finale la Evaluare vor fi afisate in data de 25 iunie, conform Mediafax. La Evaluarea Nationala…

- La Evaluarea Nationala din acest an s-au inscris 154.956 de absolventi ai clasei a VIII-a, conform situatiei centralizate de Ministerul Educatiei Nationale (MEN). Examenul incepe marti, 18 iunie, cu proba scrisa la Limba si literatura romana, informeaza news.ro.Potrivit MEN, 154.956 de absolventi…

- S-a dat startul examenelor de bacalaureat. Primul test îl au astazi elevii care au învatat în scoli cu predare în limba rusa. Acestia îsi vor testa cunostintele la limba si literatura româna. Urmatorul examen, absolventii îl vor sustine vineri,…

- Sesiunea de vara, a bacalaureatului 2019 a inceput, luni, 3 iunie cu prima proba: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orala in limba romana. Celelalte competențe verificate sunt la limba materna, daca este cazul, competențele digitale și competențele la o limba straina moderna. Competențele…