- Premierul Viorica Dancila transmite un mesaj cu prilejul Zilei Independentei SUA, 4 iulie. Aceasta subliniaza relatia buna dintre cele doua tari si dorinta de aprofundare a parteneriatului in domeniul economic. "Celebrarea Zilei Independentei Statelor Unite ale Americii imi ofera placutul…

- Cei doi șefi de Palate se vor afla fața in fața, in a doua parte a zilei, la Ambasada Statelor Unite ale Americii. Data de 4 iulie este una plina de semnificații pentru suflarea americana. Ca in fiecare an, la sediul reprezentanței diplomatice va avea loc tradiționala recepție oferita cu ocazia Zilei…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila se intalnesc pentru prima data dupa Congresul PSD, in care prim-ministrul a fost ales si presedinte de partid. Cei doi vor participa la receptia oferita de Ambasada Statelor Unite ale Americii cu ocazia Zilei Independenței. Potrivit…

- Miercuri, Palatul Cotroceni va fi iluminat in culorile Tricolorului, informeaza Administratia Prezidentiala. "Sarbatorim, in aceasta zi, Drapelul National, care, de peste 170 de ani, reprezinta pentru romanii de pretutindeni simbolul identitatii, independentei, suveranitatii si unitatii noastre nationale.…

- Klaus Iohannis a participat la evenimentul de aniversare a 144 de ani de la inființarea Partidului Național Liberal, la sediul central al PNL. Președintele a avut un mesaj neașteptat, la evenimentul liberal. Daca la fiecare ieșire publica, Iohannis ataca PSD și pe Liviu Dragnea și Viorica Dancila,…

- Mama lui Radu Mazare, Gabriela Victoria Mazare, și fiul acestuia, Raducu Mazare, i-au transmis un mesaj de incurajare fostului primar al Constanței.Citește și: Liviu Dragnea, mesaj TRANȘANT, dupa ieșirea lui Klaus Iohannis: Eu il asigur pe Iohannis! „Dragul mamei, fii puternic! Ești…

- Cancelarul german Angela Merkel a ajuns, joi, la Sibiu, unde participa la summitul informal al Consiliului UE. Merkel a facut apel la pastrarea valorilor europene și promovarea lor in afara UE."Dupa 15 ani de la mare runda de extindere a UE, ne intalnim aici, vom vorbi despre agenda strategica…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, mesaj de Paște. Șeful statului le ureaza romanilor sarbatori fericite."Hristos a inviat! Dragi romani, va doresc sarbatori luminate, cu liniște și pace in suflet, alaturi de cei dragi", le-a urat Klaus Iohannis romanilor.