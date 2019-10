Klaus Iohannis, mesaj de Ziua Armatei: Avem nevoie de o Armată puternică, bine pregătită "Mediul de securitate regional si global este intr-o continua schimbare, generand riscuri si provocari din ce in ce mai dificil de gestionat. Prin urmare, trebuie sa ne adaptam eforturile de aparare a tarii si de asigurare a securitatii nationale, in stransa corelare cu evolutiile la nivel aliat si european. In prezent, tara noastra este un partener credibil si un furnizor de securitate in Regiunea Marii Negre, o zona cu o dinamica accentuata. Avem nevoie de o Armata puternica, bine pregatita, care sa continue sa aiba o contributie decisiva la promovarea securitatii si stabilitatii regionale,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

