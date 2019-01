Stiri pe aceeasi tema

- ,,Ma numesc Stefan. Am fost inchis pe nedrept, iar primarul trebuie sa moara!” a rostit criminalul inainte de tragicul eveniment. Primarul orasului polonez Gdansk a murit la spital, dupa ce a fost injunghiat duminica seara pe scena unui eveniment caritabil, de un tanar proaspat eliberat din inchisoare.…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis luni, un mesaj de condoleanțe Președintelui Poloniei, domnul Andrzej Duda, in urma tragicului incident care a dus la decesul primarului din Gdansk. "Am aflat cu profunda indignare despre atacul sangeros caruia i-a cazut victima primarul orasului Gdansk, Pawel Adamowicz.…

- Primarul orasului polonez Gdansk, Pawel Adamowicz, a decedat luni la spital dupa ce in ziua anterioara a fost atacat cu cutitul in timpul unui eveniment filantropic, a anuntat ministrul sanatatii polonez, Lukasz Szumowski, transmite Reuters. ''Nu am putut castiga'', a declarat Szumowski…

