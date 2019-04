Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj cu ocazia Sarbatorii de Pesah, in care reafirma angajamentul sau pentru protejarea drepturilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si ocrotirea patrimoniului spiritual si cultural al minoritatilor etnice, potrivit unui comunicat…

- Președintele PNL București, Cristian Bușoi, susține ca in discuțiile recente dintre președintele Klaus Iohannis și liderii PNL nu a fost abordata situația particulara a PNL București și ca informațiile in acest sens sunt complet false. El reitereaza ca PNL București este pregatit de alegeri…

- Reuniunea informala a ministrilor de Finante din Uniunea Europeana se va desfasura vineri si sambata, la Bucuresti, in contextul exercitarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene.Potrivit Ministerului Finantelor Publice, la eveniment sunt asteptate peste 40 de delegatii,…

- Cutremur in Grecia. Seismul a avut magnitudine 4 si s-a produs in Marea Egee, in apropiere de orasele Atrena, Volos si Larisa. Conform USGS, cutremurul s-a produs la o adancime de doar doi kilometri. In 2014, in Marea Egee a fost un puternic seism cu magnitudinea de 6,9. Inițial, magnitudinea…

- La primul test electoral și-au exprimat opțiunile aproape 60.000 de votanți. In saptamana care a trecut participarea a fost la jumatate (29.992 voturi exprimate). Diferența consta, cel mai probabil, in descurajarea rețelelor de susținatori activate de Gabriela Firea și Klaus Iohannis, in București,…

- F. T. Ieri, polițiștii de la Valenii de Munte efectuau cercetari care vizau o persoana care ar practica meseria de medic stomatolog la un cabinet medical din oraș fara a avea acest drept. Isterie sau adevar?, aceasta-i intrebarea. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție (IPJ) Prahova ne-au confirmat,…

- Decizia președintelui Klaus Iohannis de a decora o serie de supraviețuitori ai Holocaustului starnește controverse. Și nu gestul in sine, ci faptul ca printre persoanele decorate nu s-a aflat niciun...

- Cursul leu/euro doboara guvernul PSD. Nu trebuie sa fii Klaus Iohannis ca sa vezi ca PSD guverneaza prost. Dupa taxa pe lacomie bancile au reactionat. In niciun caz economia, in urma acelei masuri cu impact emotional, luata prin surprindere, nu avea cum sa reactioneze atat de rapid. Prin anii ’60 ai…