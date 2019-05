Klaus Iohannis, mesaj catre romani: Pe 26 mai, puterea e la voi. Nu irositi dreptul la vot, nu lasati PSD sa decida in locul vostru!

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat miercuri in premiera ca nu va mai nominaliza vreun alt premier de la PSD daca partidul i-ar retrage sprijinul premierului Viorica Dancila. Președintele a mai anunțat intr-o eclarație de presa ca ”rezultatele alegerilor vor genera schimbari in spațiul politic”, dar…

- Presedintele Klaus Iohannis a postat pe Facebook un clip in care pledeaza pentru "Da" la referendumul pe tema justitiei, el afirmand ca "toti ne dorim sa traim intr-o tara in care hotii si coruptii stau la puscarie, nu in fruntea statului". "Dragi romani, cu totii ne dorim sa traim intr-o…

- Presedintele Klaus Iohannis a postat pe pagina de Facebook un clip video in care indeamna romanii sa voteze, pe 26 mai, la referendumul pentru Justitie. "Dragi romani, cu totii ne dorim sa traim intr-o tara in care hotii si coruptii stau la puscarie, nu in fruntea statului. Pe 26 mai sa spunem raspicat…

- Traian Basescu spune ca decizia lui Klaus Iohannis de a respinge remanierea propusa de Viorica Dancila era previzibila și va incurca lucrurile și mai mult. "Era previzibil. Ieri, scriam pe Facebook ca Dragnea declanșeaza inutil o criza politica și ca președintele va respinge propunerile, ceea…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut joi, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa, dupa consultarile pe tema justiției cu reprezentanții PNL, USR, PMP, UDMR și delegația minoritaților naționale. Președintele a spus ca asaltul PSD asupra justiției trebuie sa primeasca un raspuns din partea romanilor,…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit miercuri, la Palatul Cotroceni, pe prim-ministrul muntenegrean, Dusko Markovic, care l-a invitat pe seful statului roman in vizita in Muntenegru, informeaza un comunicat al Administratiei Prezidentiale. Potrivit sursei citate, Klaus Iohannis a evidentiat,…

- Liviu Dragnea îl ironizeaza pe Klaus Iohannis despre care spune ca abia îl așteapta sa organizeze referendum. „Va fi un prilej foarte bun pentru români sa raspunda și la alte întrebari: câte case trebuie sa furi de la stat ca sa ajungi președinte? Câte…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat vineri ca bugetul este unul nerealist, supraevaluat si intarziat, catalogand PSD ca partid incompetent si incapabil sa conduca Romania. Seful statului a precizat, in concluzie, ca sesizeaza la CCR Legea bugetului de stat pe 2019. „Un lucru este clar. Guvernarea…