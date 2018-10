Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul a fost facut de presedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, la ceremonia de dezvelire a monumentului, eveniment la care au fost prezente cateva zeci de persoane, printre care autoritati locale, judetene si parlamentari. 'Pot sa va anunt astazi ca am fost deja informat…

- Președintele Romaniei, Klaus Werner Iohannis, va fi prezent la Suceava, miercuri, 31 octombrie, pentru a depune o coroana de flori la bustul unionistului Iancu Flondor de langa Palatul Administrativ. Anunțul a fost facut astazi de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, la ceremonia de dezvelire…

- Suceava aniverseaza astazi implinirea a 100 de ani de cand Iancu Flondor a prezidat la Cernauti „Constituanta" care a hotarat unirea Bucovinei cu Romania si cand acesta a fost ales presedintele Consiliului National Roman. Cu aceasta ocazie, in centrul Sucevei, langa Palatul ...

- Pe 27 octombrie, in municipiul Suceava se vor desfașura o serie de acțiuni dedicate Centenarului Unirii Bucovinei cu Țara. Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a declarat ca, la ora 12.00, va fi dezvelit bustul militantului unionist Iancu Flondor. El a precizat ca bustul este instalat…

- Trimisul special al AGERPRES, Madalina Cerban, transmite: Presedintele Klaus Iohannis, aflat in vizita de stat in Republica Italiana, a depus, marti, o coroana de flori la Altare della Patria din Roma. Ceremonia solemna in onoarea sefului statului roman a cuprins onoruri militare. Totodata, Garda de…

- "In aceasta seara, la Roma, Columna lui Traian a fost iluminata in culorile Drapelului Romaniei, moment simbolic intr-un an cu o semnificație deosebita pentru țara noastra - celebrarea Centenarului Marii Uniri," este mesajul transmis cu puțin timp in urma pe contul de socializare al președintelui…

- Ieri, ISU Suceava a derulat un exercițiu in vama Siret, cu activarea planului roșu de intervenție. Conform ISU „Bucovina”, scenariul a presupus intervenția in cazul ciocnirii dintre un microbuz de persoane și un autotren incarcat cu substanțe radioactive. Astfel, in jurul orei 11.00, microbuzul ajuns…

- O furtuna care a durat cateva zeci de minute a facut ravagii in judetul Suceava. Joi seara, zeci de gospodarii din sase localitati au fost afectate de inundatii, un drum judetean a fost blocat aproximativ o ora, a informat, vineri, purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata.