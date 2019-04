Klaus Iohannis mai are 24 de ore De vineri, 25 aprilie, ar trebui sa inceapa campania pentru referendumul organizat de catre președintele Klaus Iohannis cu privire la teme de justiție. Președintele ar trebui ca joi sau vineri sa emita decretul pentru organizarea referendumului, dar și intrebarile, odata cu decretul. "Nu exista un termen, președintele face referendumul dupa ce primește de la Parlament avizul ca a luat act de dorința lui de a face referendum. Apoi președintele emite decretul de organizare, iar tot atunci este obligat sa anunțe și intrebarile. In acel moment toata treaba trece asupra Guvernului.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

