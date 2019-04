Stiri pe aceeasi tema

- Respinsa de mai multe ori de Klaus Iohannis pentru funcția de ministru al Transporturilor și mai apoi al Dezvoltarii, Lia Olguța Vasilescu, fost ministru al Muncii in Guvernul Dancila, va primi o noua funcție.Conform anunțului facut, astazi, de Liviu Dragnea, Lia Olguța Vasilescu, va fi consilier…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a atacat sambata opozitia si pe presedintele Klaus Iohannis, spunand despre acesta din urma ca „pe tot ce pune mana strica”. De asemenea, Dragnea a laudat mandatul presedintiei Romaniei la Consiliul UE, spunand despre Viorica Dancila ca este „foarte bine pregatita”.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a atacat sambata opozitia si pe presedintele Klaus Iohannis, spunand despre acesta din urma ca „pe tot ce pune mana strica”. De asemenea, Dragnea a laudat mandatul presidentiei Romaniei la Consiliul UE, spunand despre Viorica Dancila ca este „foarte bine pregatita” si…

- Secretarul general al PNL Robert Sighiartau a declarat ca mesajul premierului Viorica Dancila, prin care ii cere lui Klaus Iohannis sa promulge cat mai repede bugetul pentru a putea aplica masura de marire a alocațiilor pentru copii de la 1 martie, este o forma de manipulare politicianista, scrie…

- Olguta Vasilescu isi retrage candidatura pentru funcția de vicepremier și ministru al Dezvoltarii. Lia Olguta Vasilescu renunta la o functie de ministru in Cabinetul Dancila, dupa ce a fost respinsa de patru ori de presedintele Klaus Iohannis. Ea a anuntat, pe Facebook, ca a luat decizia in urma unei…

- ”Astazi, in urma unei discuții cu liderul PSD Liviu Dragnea, am luat hotararea sa imi retrag candidatura pentru funcția de vicepremier și ministru al Dezvoltarii. Un atac la CCR inseamna o perioada de cel puțin o luna și jumatate de așteptare, perioada in care activitatea guvernamentala ar avea in…

- Lia Olguta Vasilescu renunta la o functie de ministru, in Cabinetul Dancila, dupa ce a fost respinsa de patru ori de presedintele Klaus Iohannis. Ea a anuntat, pe Facebook, ca a luat decizia in urma unei discutii cu presedintele PSD Liviu Dragnea. Vasilescu ii cere sefului statului sa numeasca urgent…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, prezent la Bucuresti pentru ceremonia de preluare a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene de catre Romania, are vineri intalniri cu presedintele Klaus Iohannis si cu premierul Viorica Dancila. De asemenea, Juncker are programate intrevederi cu…