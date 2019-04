Klaus Iohannis lanseaza o noua carte. Iata despre ce este vorba! Din 2014 de cand a castigat alegerile prezidentiale in Romania, Klaus Iohannis a lansat doua carti, „Pas cu pas” si „Primul pas”. Acestea au tratat momentele speciale din viata sa, din copilarie pana in momentul in care a devenit presedintele tarii. Luna aceasta, o noua carte scrisa de presedinta va fi lansata. Este vorba de „EU.RO – Un dialog deschis despre Europa”. Volumul explica istoria si rolul Uniunii Europene, a institutiilor acesteia, precum si provocarile cu care se confrunta in prezent. Cartea costa 59 de lei, iar primele…