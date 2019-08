"Am urmarit discursul de ieri al dlui Klaus Iohannis la Consiliul National al PNL, for care de doi ani incoace nu se mai intruneste decat pentru presedinte. Echidistanta si neutralitate, ce sa zic.

Nu am ce comenta despre ce a spus dl.presedinte, poate pentru ca nu a spus mai nimic. As comenta mai degraba ce nu ne-a spus. Nu am vazut la aceasta lansare in cursa electorala nici umbra de bilanț. Nimic despre realizari in cinci ani de mandat.

Presedintele la final de mandat s-a straduit sa ne vorbeasca despre ceea ce va face pentru ca nu ne-a putut vorbi nimic despre ce a facut!