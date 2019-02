Klaus Iohannis, la Summitul UE - Liga Statelor Arabe din Egipt

Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi președinti vor evalua stadiul relației dintre cele doua țari și posibilitațile concrete de a dinamiza și aprofunda cooperarea bilaterala, pe toate domeniile de interes comun, inclusiv in domeniul economic, potrivit unui comunicat al Presedintiei. Dialogul are loc in contextul in care,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va avea sambata, 23 februarie a.c., consultari cu Presedintele Republicii Arabe Egipt, Abdel Fattah El-Sisi, in marja participarii la Summitul UE - Liga Statelor Arabe, care va avea loc la Sharm El-Sheikh, Republica Araba Egipt. Presedintele Romaniei si Presedintele…

- In perioada 6-7 februarie 2019, secretarul de stat pentru afaceri bilaterale globale, Monica Gheorghita, a participat, la Cairo, la o runda de consultari politico-diplomatice pe linia Ministerelor Afacerilor Externe. Convorbirile cu omologul egiptean, Amr Ramadan, ministrul adjunct pentru afaceri europene,…

- In marja reuniunii ministeriale Uniunea Europeana (UE) - Liga Statelor Arabe (LSA), care a avut loc la Bruxelles, in data de 4 februarie 2019, ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a avut intrevederi bilaterale cu omologii din Republica Araba Egipt, Republica Irak, Republica Libaneza si Republica…

- Președintele României, Klaus Iohannis, declarații la întâlnirea cu președintele Franței, Emmanuel Macron, la începutu Sezonului cultural România - Franța, care include 400 de proiecte în ambele țari.