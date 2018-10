Klaus Iohannis a sustinut o alocutiune in cadrul primei sesiuni de lucru a Summitului "Building the future together: Promoting inclusive growth and sustainable connectivity".

"In alocutiunea sa, presedintele Romaniei a salutat activitatea ASEM, care, de-a lungul existentei sale de peste doua decenii, s-a consolidat intr-un proces multidimensional de dialog intra-regional si de cooperare. De asemenea, presedintele Klaus Iohannis a asigurat ca Romania va continua sa promoveze activ si responsabil procesele de consolidare a cooperarii Europa-Asia, inclusiv pe perioada Presedintiei Consiliului…