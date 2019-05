Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a explicat, marti, ca la Consiliul European fiecare stat are un singur reprezentant, din partea Romaniei fiind seful statului, si a precizat ca discutia privind neinvitarea premierului Viorica Dancila la reuniunea informala de la Sibiu este una artificiala. "La Consiliul…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a transmis, luni seara, o invitatie catre liderii din cele 27 state UE care vor veni la Sibiu, sa se alature acestuia pentru a discuta planurile Uniunii din urmatorii ani si sa formuleze Agenda Strategica a UE pentru 2019-2024. "Ne vom intalni…

- ''Ne vom reuni la Sibiu de Ziua Europei pentru a discuta despre planurile strategice ale Uniunii in anii urmatori. In acest context, va propun sa adoptam Declaratia de la Sibiu, trimitand un mesaj de unitate si incredere in actiunile noastre comune (...). Ca urmare a discutiilor de la Sibiu, vom…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a participat miercuri, la Bruxelles, la reuniunea extraordinara a Consiliului European (Art. 50) pe tema retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE). Discuțiile au vizat solicitarea adresata de Prim-ministrul britanic, doamna Theresa May, cu…

- Victor Negrescu, consilier onorific al premierului, i-a cerut vineri președintelui Klaus Iohannis sa se consulte cu Parlamentul și Guvernul privind mandatul pentru urmatoarea reuniune a Consiliului European, in contextul propunerii lui Donald Tusk de amanare cu un an a ieșirii Marii Britanii din…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat joi la Bruxelles, inaintea de reuniunea Consiliului European, ca toate statele UE sustin varianta unui Brexit ordonat. „Teoretic, e foarte posibil sa avem un Brexit ordonat, dar mingea e clar in curtea britanicilor, nu la noi“, a spus seful statului…

- Klaus Iohannis a subliniat, de la Bruxelles, ca e de parere ca “o sa fie o discutie deschisa pentru gasirea unei solutii, macar pe moment”. Declaratia a fost facuta pana ca presedintele sa ajunga sa participe la reuniunea din aceasta dupa-amiaza a Consiliului European, in cadrul careia se va discuta…

- Viorica Dancila va participa la doua evenimente dedicate egalitatii de sanse si promovarii drepturilor femeilor si se va intalni cu inalti oficiali europeni, intre care prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, si negociatorul sef pentru Brexit, Michel Barnier. "In urmatoarele…