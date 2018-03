Stiri pe aceeasi tema

Prezenta neasteptata la Romexpo! Potrivit unui anunt al Administratiei Prezidentiale, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va vizita miercuri, 28 martie, Salonul Internațional Auto București „SIAB 2018".Vizita sefului statului la Romexpo este programata pentru ora 17.

- Vicepremierul Ana Birchall a avut miercuri o intalnire de lucru cu reprezentanti ai Camerei de Comert Americane in Romania (AmCham), ea reiterand, in acest context, importanta consolidarii Parteneriatului strategic romano - american, in special in ceea ce priveste dimensiunea economica a acestuia.…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Negocierile la nivel european referitoare la iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana merg intr-o directie foarte buna pentru Romania, a afirmat presedintele Klaus Iohannis, care joi si vineri a participat la reuniunea Consiliului European.…

- Prezent la deschiderea Salonului International de Automobile Bucuresti (SIAB) 2018, de la Romexpo, Mihai Daraban, președintele CCIR, a declarat ca avem nevoie de infrastructura nu doar pentru a pastra in Romania cei doi mari producatori Dacia și Ford, ci pentru a putea deveni un hub in aceasta industrie.

- "Romania dispune de avantaje competitive deosebite in acest sector. Exporturile in domeniu ating aproape un sfert din totalul exportului national, industria auto se dezvolta consistent pe orizontala, iar companiile autohtone lucreaza cu si pentru cei mai importanti producatori auto din lume. Toate…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj cu ocazia deschiderii "Salonului International de Automobile Bucuresti" (SIAB) in care afirma ca Romania dispune de avantaje competitive in industria auto, aratand ca aceste atuuri trebuie sustinute si sprijinite la nivelul autoritatilor prin…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis vineri, 23 martie a.c., un mesaj in cadrul deschiderii „Salonului Internațional de Automobile București (SIAB)”, organizat de catre Romexpo in colaborare cu Camera de Comerț și Industrie a Romaniei și in parteneriat cu Asociația Producatorilor…

- CNAIR anunța ca vor fi posibile probleme cu emiterea rovinietei, joi și vineri, din cauza unor lucrari la sistemul informatic. POtrivit CNAIR, joi, in intervalul orar 14:00 – 20:00, și vineri, intre orele 01:00 – 06:00, este posibil ca emiterea rovinietelor și a peajelor sa fie ingreunata/intrerupta…

Fostul presedinte, Traian Basescu, ii da lectii lui Klaus Iohannis. In direct la Romania TV, actualul snator i-a transmis sefului statului sa nu o revoce pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Mai mult, Basescu i-a transmis lui Iohannis cum ar trebui sa o umileasca pe Kovesi.

- Grupul Volkswagen a ales Beijing drept orașul in care va lansa in premiera mondiala noul model Touareg, iar mașina va fi dezvaluita pe data de 23 martie 2018 și publicului din Romania in cadrul Salonului Internațional de Automobile București. Aflat in varful gamei de modele, Touareg exprima clar ambitiile…

Președintele Romaniei a semnat luni, 19 martie, decretele privind promulgarea mai multor legi, printre care si legea care modifica anumite articole din cadrul Legii Educatiei Nationale.

- Cauza autonomiei Tinutului Secuiesc este mai importanta decât gestionarea crizei migratiei, a declarat joi Janos Lazar, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, în cadrul unui eveniment organizat la Sfântu Gheorghe cu ocazia Zilei

- Evenimentul l-a avut ca invitat principal pe profesorul Didier Pittet, inițiatorul Programului Global pentru Siguranța Pacientului – „Clean care is safer care”. Ziua Igienei Mainilor in Romania a fost marcata ieri, printr-o conferința cu participare internaționala, la care au luat parte reprezentanți…

- Noul Volkswagen Touareg - a treia generatie - a fost confirmat pentru editia 2018 a Salonului International Auto de la Bucuresti (SIAB), aceasta fiind prima premiera importanta anuntata pentru evenimentul care se tine la Romexpo in perioada 23 Martie-1 Aprilie. Masina va fi dezvaluita simultan la Salonul…

La inceputul lui 2017 Romania a fost martora unor proteste de amploare. Sute de mii de oameni au iesit in strada dupa ce Guvernul a emis celebra OUG 13. Executivul a renuntat pana la urma la aceasta ordonanta, dar la finalul lui 2017 a schimbat legile justitiei.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis joi, 8 martie a.c., un mesaj in cadrul Galei "Din apreciere pentru tine", organizata de catre Federatia Patronatelor Femeilor Antreprenor. Mesajul a fost prezentat de catre domnul Cosmin-Stefan Marinescu, Consilier Prezidential - Departamentul Politici…

- "In lipsa de orice alta ocupatie, cei din PNL critica si arunca public cu tot felul de acuzații la adresa membrilor guvernului. Mai nou, in loc sa fie preocupat de promovarea intereselor cetațenilor romani la nivelul instituțiilor europene, Daniel Buda de la PNL se trezește sa ceara demisia ministrului…

- Afacerile din industria modei cresc de la an la an in Romania, pe fondul apetitului romanilor pentru cumparaturi, H&M, Zara, C&A si Pepco fiind principalii actori intr-o piata evaluata la aproape 5 miliarde de euro, potrivit unui studio KeysFin. Potrivit datelor KeysFin, comertul de profil din Romania…

- Mai mulți specialiști din domeniul IT au venit la hotel Continental pentru a dezbate situația actuala de pe piața de specialitate și despre modul in care iși pot proteja activitatea, dar și rezultatele acesteia. PRIA IT&C and Intellectual Property Timișoara a oferit un cadru de lucru…

Jocurile pe care Klaus Iohannis le practica in ultima vreme au inceput sa iasa la iveala. Nu are decat sa le conteste in stilul lui gaunos, cu zambetul lui pasiv sau cu scrasnet de masele. Cine il mai crede? Plecand de la ceea ce parea doar un zvon, intentiile lui Klaus Iohannis de a schimba […] Romania,

Deputatul PNL Ovidiu Raețchi a afirmat ca un nou eșec al eliminarii Mecanismului de Cooperare și Verificare al Comisiei Europene in 2019 va fi cauzat exclusiv de asaltul și de atacurile lui Liviu Dragnea și ale PSD la adresa sistemului de justiție.

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Romania va sprijini o eventuala majorare modica a contributiei nationale la bugetul UE, astfel incat sa fie mentinute alocari adecvate pentru politicile Uniunii, in special pentru politica de coeziune si cea agricola comuna, a declarat presedintele…

- Industria curateniei profesionale din Romania este o piata in plin proces de maturizare, ce a cunoscut o dezvoltare rapida in ultimii ani, urmand trendul sectorului de real estate al Europei de Est. Domeniul genereaza ...

To mai mult localitați din Repulica Moldova semneaza acte de unire cu Romania! Pana acum, 40 de localitați au semnat acte oficiale in acest sens. Miercuri, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, l-a primit pe viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana al Republicii Moldova, Iurie Leanca.Agenda

- 'Imi doresc ca tot acest scandal din ultima vreme sa nu fi timorat ceea ce inseamna sistemul judiciar din Romania. CSM si Inspectia Judiciara nu ar trebui sa cedeze deloc niciunei presiuni venite din spatiul public de la politicieni, de la media care a insistat foarte mult sa prezinte dintr-o anumita…

- Inca o persoana a murit din cauza gripei in ultimele ore, astfel ca numarul deceselor provocate de virusul gripal in actualul sezon rece a ajuns la 32. Potrivit Institutului National de Sanatate Publica (INSP), este vorba despre un ieșean de 28 de ani, nevaccinat antigripal. Conform ultimei informari…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca in cadrul intrevederii pe care a avut-o joi cu presedintele Klaus Iohannis principalele teme abordate au fost legate de Centenar si Presedintia Romaniei in 2019 la Consiliul UE, adaugand ca, in context, si-a exprimat ingrijorarea cu privire la situatia generata…

- Romexpo va așteapta la ediția de primavara a Targului de Turism al Romaniei, care va avea loc intre 22 și 25 februarie, in noile pavilioane expoziționale, B1 și B2. Ajuns la cea de-a 39-a editie, evenimentul prezinta publicului larg cele mai avantajoase pachete de vacanța catre destinații fascinante…

- Producatorii din industria farmaceutica spun ca sumele platite de ei pana acum depașesc bugetul anual alocat de Stat pentru decontarea medicamentelor. Doua organizații importante din industria farmaceutica au adus, din nou, in atenția autoritaților un subiect care constituie in ultima perioada principalul…

- El a facut referire la afirmatiile presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Junker, de saptamana trecuta, conform carora, daca legile din Romania raman asa cum au fost adoptate de Parlament, discutiile despre Mecanismul de Cooperare si Verificare si aderarea la Schengen vor fi 'in alti termeni'.…

- Dupa ce la conferința de presa de dupa meciul cu Viitorul - Astra, a criticat situația fotbalului din Romania și a anunțat ca se gandește sa plece, Gica Hagi a luat o decizie importanta. Managerul tehnic de la Viitorul a decis ca de acum inainte va vorbi la conferințele de presa doar despre echipa sa…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, sustine ca "legarea fondurilor europene de statul de drept" in Polonia si Romania ar constitui "o incalcare grosolana nu numai a prevederilor, dar si a principiilor fundamentale ale Uniunii Europene". Melescanu a facut aceasta declaratie in cadrul unei…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Avand acum și expertize efectuate de proeminenți specialiști in drept internațional public, știm cu certitudine urmatoarele. 1). Solicitand ca, pe cale judecatoreasca, Forumul Democrat al Germanilor din Romania sa fie declarat ”succesorul de drept a tuturor instituțiilor…

- Numarul de autovehicule noi vandute in Romania, in 2017, a crescut cu 10,2% fata de anul anterior, pana la 156.527 de unitati, conform datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), prezentate, marti, in cadrul conferintei de presa dedicata Salonului International de Automobile…

- Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), Romexpo si Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA) organizeaza, marti, conferinta de presa dedicata Salonului International de Automobile Bucuresti (SIAB) - 2018. Potrivit organizatorilor, in cadrul evenimentului…

- Traian Basescu considera ca nu este numit un director la Serviciul de Informatii Externe deoarece presedintele Klaus Iohannis si coalitia de guvernare "nu se inteleg la nume"."Daca as fi fost presedinte si trebuia, sa zicem, din nu stiu ce ratiuni, sa-i pun guvern PSD-ului din nou, pentru…

- Dupa plecarea lui Mihai Tudose de la Palatul Victoria, in urma retragerii sprijinului de catre PSD, Mihai Fifor, ministrul Apararii, a fost desemnat premier interimar de catre presedintele Klaus Iohannis. La numai trei zile dupa ce i-a luat scaunul, Mihai Fifor i-a aplicat o lovitura grea lui Tudose,…

- Cornel Ilie, solistul trupei Vunk, și-a amintit de vremurile pe care le-a trait la Revoluția din 1989. Cornel Ilie, care este tatic , are amintiri foarte puternice de la Revoluția din 1989, cea care a pus capat regimului comunist din Romania. Cornel Ilie, a carui mama a incetat din viața , a povestit,…

- Narcisa Suciu s-a destainuit in cadrul unui interviu in care a vorbit despre viața sa din Finlanda, dar și despre Romania, de care ii este foarte dor. Narcisa Suciu este stabilita de zece ani in Finlanda, acolo unde este casatorita cu Veikko Miettinen . Familia locuieste in oraselul Outokumpu. Narcisa…

- „Domnule presedinte ai dezamagit multa lume cu aceasta decizie, pacat ca nu a fost Basescu ca-i linistea el pe cei de la psd. Nu stiu ce calcule ati facut, dar ati pierdut multe voturi pt al doilea mandat, trebuia sa respingeti aceasta propunere, sa vina cu alta propunere, asa va vedea lumea ca va bateti…

- Presa internationala scrie despre anuntul presedintelui Klaus Iohannis cu privire la numirea noului prim ministru, mentionand ca Romania va avea pentru prima data o femeie premier si ca Viorica Dancila este al treilea prim ministru din ultimul an, informeaza Digi 24.BBC: ldquo;Romania va avea pentru…

- Presedintele executiv al Partidului Social Democrat (PSD), senatorul Niculae Badalau, exclude varianta suspendarii presedintelui Klaus Iohannis, in situatia in care acesta va refuza desemnarea Vioricai Dancila ca premier.El a declarat, marti seara, la postul de televiziune B1, ca discutiile…

- Vizele de intrare in Japonia pentru cetatenii romani au fost ridicate, a anuntat marti premierul japonez Shinzo Abe dupa intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni. „Pentru a incuraja si consolida schimburile si cooperarea la nivel de resursa umana, recent am…

- Social democratii au hotarat foarte repede pe cine vor propune pentru a prelua functia de premier. Europarlamentarul Viorica Dancila este varianta discutata si agreata de reprezentantii conducerii PSD pentru a-i lua locul lui Mihai Tudose. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis a declarat ca miine asteapta…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, soseste marti la Bucuresti, unde se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis. Aceasta este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al JaponieiVizita premierului japonez are loc in contextul aniversarii a 5 ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului…

- Presedintele PSD Prahova, Bogdan Toader, sustine ca este o idee buna convocarea Comitetului National Executiv al PSD, deoarece acesta va "rezolva anumite probleme de comunicare". Intr-un mesaj public postat pe Facebook, Toader declara ca "Social-democrația din Romania trebuie sa reziste…

- Avertisment extrem de dur al presedintelui Klaus Iohannis catre parlamentari. Seful statului le-a transmis un ultimatum clar acestora de la Palatul Cotroceni. Iohannis a decorat mai multe scoli si licee si a transmis faptul ca Romania are nevoie, mai mult ca oricand, de investitii masive in invatamant…

- Anul 2018 vine cu cateva schimbari majore de ordin fiscal pentru angajatii care lucreaza in Romania. E vorba de trecerea contributiilor sociale si de sanatate exclusiv in sarcina lor, majorarea salariului minim si reducerea impozitului pe venit. Ziare.com va prezinta noile masuri care vor…