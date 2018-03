Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis s-a aflat sambata, potrivit unor fotografii postate pe retelele de socializare de un turist, din nou la schi in Muntii Sebesului, la Sureanu. Domeniul schiabil Sureanu este o destinatie preferata de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. Imbracat cu echipament negru cu rosu,…

- Seful statului, Klaus Iohannis, l-a primit, la Palatul Cotroceni, pe presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, alaturi de care va avea o declaratie de presa de la ora 12.00. Acesta are programate, joi, si intalniri cu premiercul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu…

- Iohannis: Se incearca fals acreditarea ideii ca procurorii sunt inamicii societații, Constituția nu vorbește despre dreptul la liniște al celor care incalca legea, a spus, miercuri, președintele Klaus Iohannis, in cadrul discursului susținut la bilanțul Președintele a atras atenția ca in Constituția…

- Curtea Constitutionala ar urma sa se pronunte, astazi, asupra sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost…

- Presedintele slovac Andrej Kiska a lansat, duminica, un apel la o remaniere profunda a guvernului sau la alegeri anticipate, ca urmare a asasinarii jurnalistului Jan Kuciak, care ancheta asupra unor presupuse fenomene de coruptie la cel mai inalt nivel, cu legaturi in mafia italiana, informeaza AFP…

- Astazi este ziua de naștere a lui Dan Negru. Realizatorul tv implinește 46 de ani și și-a surprins fanii cu o fotografie realizata in 1973, alaturi de care a scris un mesaj. “Imi privesc fotografiile vechi și vad in ele un baiețaș care poarta numele meu dar care e atat de departe de mine” – George Calinescu.…

- Klaus Iohannis il critica, joi seara, intr-o postare pe Facebook, pe Tudorel Toader. Șeful statului catalogheaza prezentarea raportului ministrului justiției ca fiind una lipsita de claritate. Președintele Romaniei subliniaza ca nu și-a schimbat parerea despre activitatea DNA și ca Administrația…

- Șeful comisiei de Control SRI din Parlament, Claudiu Manda, a declarat miercuri ca SRI a informat ANI despre o posibila incompatibilitate a lui Klaus Iohannis chiar in ziua in care acesta se inscria in PNL și devenea președintele liberalilor. "Pentru noi a fost interesanta data la care SRI informa ANI.…

- Intervenția publica a președintelui Klaus Iohannis a declanșat un val de atacuri de la Bruxelles. Printr-un mesaj postat pe Facebook, europarlamentarul Norica Nicola il critica dur pe șeful statului, dupa declarația avuta in cadrul conferinței de presa de la Cotroceni.

- „Doamna Kovesi a reusit sa convinga cetatenii de buna credinta ca infractorii incearca sa confiste statul. In ceea ce priveste revocarea, evident ca nu exista niciun temei serios. In conditiile in care avem un consilier al premierului condamnat la 8 ani de inchisoare si tinut in vitrina, nu avem ce…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat joi ca formatiunea sa sustine in continuare DNA si crede ca presedintele Klaus Iohannis va adopta o pozitie de “sustinere a statului de drept”. “Doamna Kovesi a reusit sa convinga cetatenii de buna credinta ca infractorii incearca sa confiste statul. In ceea ce…

- Seful statului si-a luat o pauza de respiro si, impreuna cu Prima Doamna, se bucura de liniste, departe de tara. Ca orice roman care se respecta, si presedintele Romaniei vrea sa aiba parte de un strop de vara in plina iarna. Asa ca, daca tot i-a luat vacanta, el si sotia sa, Carmen Iohannis, au zburat…

- In opinia sa, este o dovada a faptului ca acestia sunt manipulati pentru a da impresia de instabilitate si de prezentare a Romaniei ca o tara neguvernabila. „Dezamagiti de faptul ca majoritatea parlamentara nu a putut fi rasturnata, pentru aducerea la guvernare a celor care ii platesc din greu pentru…

- Fostul presedinte Traian Basescu scrie pe Facebook ca seful statului Klaus Iohannis nu mai are instrumentele necesare nici in numirea directorului SPP si nici in alte situatii, dupa ce a numit-o pe Viorica Dancila in functia de premier. "Presedintele Romaniei nu poate sa abdice! Iohannis este in capcana…

- Astazi a avut loc conferința naționala a inițiativei civice România 3.0. Alaturi de fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, la eveniment a fost prezent și președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Acesta a susținut un discurs în care a vorbit despre problemele legate de abuzuri cu care…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a comentat, luni seara, la Antena 3, criticile aduse de presedintele Klaus Iohannis la ceremonia de depunere a juramantului de catre membrii noului Cabinet, Dragnea spunand ca seful statului "nu putea sa rateze momentul". El a mai spus ca spera ca seful statului sa fie "mult…

- Miniștrii Cabinetului condus de Vasilica Viorica Dancila au depus juramantul, luni seara, la Palatul Cotroceni. Unii dintre ei sunt la a treia ceremonie de acest fel din ultimele 14 luni. Dupa ce la nominalizarea Vioricai Dancila a spus ca da o noua sansa PSD, presedintele Klaus Iohannis a transmis,…

- „La doar un an de la alegerile parlamentare, am ajuns deja la al treilea Cabinet PSD-ALDE, dupa un dublu eșec cu guvernele anterioare. In mod sigur, nu aceasta este performanța pe care o așteptau romanii. Sper ca, odata cu investirea celui de-al treilea Executiv propus de majoritatea parlamentara, sa…

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a anuntat vineri, in timp ce partenerii social-democrati stabilesc componenta Guvernului Viorica Dancila, ca programul de guvernare ce va fi prezentat de noul Executiv va stabili ca salariul minim sa creasca cu 100 de lei pe an pana in 2020 si 150 de lei pentru…

- "Am spus chiar la desemnare ca am cantarit toate argumentele si am ajuns la concluzia ca este varianta pe care trebuie sa o accept", si-a explicat Iohannis decizia de a accepta propunerea PSD-ALDE de a o desemna premier pe Viorica Dancila. Intrebat daca decizia sa a fost influentata de posibilitatea…

- Presedintele Romaniei Klaus Iohannis este un pasionat de schi, iar in timpul iernii a fost vazut frecvent pe partiile de la Sureanu din judetul Alba. Zona denumita de turisti si „Elveția Romaniei” cuprinde domeniul schiabil din tara aflat la cea mai mare altitudine, peste 2.000 de metri, iar partiile…

- Dupa cum ne-a obișnuit și în acest an de Boboteaza, presedintele Igor Dodon și-a aratat bustul și abdomenul de dragul tradițiilor. Conform unui clip video publicat pe o rețea sociala, șeful statului s-a scaldat într-un lac din apropierea satului de baștina, Sadova, iar apa ar fi fost…

- Netflix, care pe data de 6 ianuarie 2016 a intrat pe piata de streaming video on demand online din Romania, a postat pe pagina oficiala de Facebook din tara noastra o intrebare, care poate fi interpretata drept bataie de joc la adresa premierului Dancila. "Care este "blonda" voastra preferata? Later…

- Un val impresionant de reproșuri curge de ieri incoace pe rețelele de socializare și in media, la adresa președintelui Klaus Iohannis, dupa ce acesta a desemnat-o, fara probleme, pe Viorica Dancila ca premier al Romaniei. Președintele a explicat, atat in discursul televizat, cat și pe pagina sa de Facebook,…

- Sesizare de neconstitutionalitate ridicata de seful statului vizeaza Legea pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, adoptata de…

- Viorel Badea, senator PNL ales in diaspora, l-a numit pe Klaus Iohannis „tradator“, intr-o postare pe Facebook, dupa ce seful statului a acceptat fara vreo urma de opozitie propunerea PSD pentru functia de prim-ministru, adica pe Viorica Dancila. Ulterior, senatorul a precizat pentru „Adevarul“ ca a…

- Internauții au inceput sa iși ia inapoi like-urile date paginii de Facebook a președintelui Klaus Iohannis dupa ce acesta a decis, miercuri, sa accepte propunerea Vioricai Dancila pentru funcția de premier. Potrivit facebrands.ro , la cateva ore dupa desemnarea noului premier aproape 900 de fani ai…

- Pagina de Facebook a președintelui Iohannis a primit o lovitura puternica dupa anunțul facut de șeful statului miercuri seara. Mii de fani și-au retras aprecierile iar cetațenii il avertizeaza pe Iohannis ca numirea unui nou premier din partea PSD il va costa voturi in momentul in care va candida pentru…

- „Sa va fie rușine pentru modul in care va bateți joc de oamenii care v-au ales! UNLIKE de la mine!”, este unul dintre mesajele pe care Iohannis le-a primit pe pagina rețelei de socializare. Altcineva scrie: „Rușine domnule președinte! Va complaceți in colaca morala a unui partid fara scrupule și…

- Delegatia USR este compusa din Dan Barna, Vlad Alexandrescu, Elek Levente, Ionut Mosteanu si Florina Presada. Alaturi de seful statului se afla consilierul prezidential Laurentiu Stefan si consilierul de stat Daniela Barsan. USR va propune la consultarile de la Palatul Cotroceni organizare…

- Europarlamentarul Catalin Ivan sugereaza ca membrii Comitetului Executiv Național au fost mințiți atunci cand le-a fost prezentata anvergura europeana a Vioricai Dancila. Ivan spune ca nominalizarea acesteia a fost primita cu amuzament și perplexitate de colegii de la Bruxelles iar europarlamentarul…

- Șeful PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, sugereaza ca președintele Klaus Iohannis ar putea incerca sa nominalizeze un premier din Opoziție, acuzand coaliția PSD-ALDE ca s-a dovedit ”inapta” pentru guvernare. „Eu cred ca Iohannis are toata indreptatirea, si de ce nu si obligatia politica,…

- Va accepta presedintele o noua propunere de premier a aliantei PSD- ALDE ? Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, ca este convins ca presedintele Klaus Iohannis va respecta Constitutia ca si pâna acum si va tine cont de majoritatea din Parlament la nominalizarea unui…

- Liviu Dragnea nu va propune numele viitorului premier la ședinta de marți a Comitetului Executiv. Presedintele PSD recunoaste ca nu a avut mâna buna la precedentele nominalizari, astfel încât se bazeaza acum pe inspiratia colegilor. Dragnea sustine ca principalul repros adus…

- Seful statului arata ca legea transpune Directiva nr. 2014/26/UE privind gestiunea colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor conexe si acordarea de licente multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piata interna, iar in acest sens actul normativ…

- Președintele Romaniei,Klaus Iohannis, a trimis vineri, 12 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale. Citeste si: Informatii…

- La sedinta CSM de ieri, Klaus Iohannis a lansat un atac la Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, fara a-i nominaliza insa. Iohannis a spus ca „am afirmat in repetate randuri, și o sa mai afirm, spre disperarea lor, ca astfel de persoane (condamnate penal, urmarite penal, judecate penal) nu au ce…

- La ședința de vineri s-a prezentat doar deputatul Sergiu Sarbu, cel care a și depus sesizarea la Curtea Constituționala. Reprezentantul președinției nici macar nu a fost prezent in fața magistraților de la Curtea Constituționala pentru a-și expune și apara punctele de vedere in privința refuzului…

- Carmen Iohannis a sosit zambitoare si le-a urat "Craciun fericit" celor care o asteptau, relateaza News.ro. Anul trecut, presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen Iohannis, au asistat impreuna la slujba de Craciun, la Biserica romano-catolica ”Sfanta Treime” din Sibiu, unde merg de fiecare…

- Veste apocaliptica pentru adversarii lui Klaus Iohannis la finalul anului 2017. Se pare ca seful statului nu are adversar. Sociologul Marius Pieleanu sustine ca, daca maine ar avea loc alegeri, președintele Klaus Iohannis ar ieși din nou invingator.Citește și: Udrea la shopping cu mama! Suma…

- "Implicarea presedintelui - am spus-o care este. El patroneaza in continuare sistemul represiv al statului, care il foloseste ca o marioneta, ca sa prelungeasca, sa perpetueze sistemul stramb care s-a instaurat in Romania. Asta cred ca e marea problema a Romaniei in momentul de fata. In loc ca presedintele…

- Președintele Klaus Iohannis a lansat un atac dur la adresa actualei guvernari, precizând ca românii au ajuns sa strige fin nou în strada, ca în 1989, ”Jos comunismul!”.Șeful statului i-a vizat pe politicienii care "nu vor sa se desprinda de metehnele…

- Iohannis, mesaj dur pentru politicieni. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis, joi, un mesaj cu ocazia implinirii a 28 de ani de la Revoluția din decembrie 1989 și a facut referire la politicienii care nu s-au desprins, inca, de metehnele trecutului comunist. „La 28 de ani de la Revolutia…

- Presedintele Klaus Iohannis a postat, joi dimineata, pe pagina sa de Facebook, un mesaj in care arata ca "La 28 de ani de la Revolutia Romana, gandul meu se indreapta catre romanii care s-au opus in strada dictaturii si au luptat pentru libertate si democratie." Seful statului aminteste ca "In 1989,…

- Seful statului a afirmat, miercuri, intr-o intalnire informala cu jurnalistii, ca isi va petrece sarbatorile de iarna la Bucuresti si la Sibiu. Este ceva obișnuit pentru președintele Iohannis sa se intoarca la Sibiu pentru petrecerea sarbatorilor. In 2016, șeful statului si sotia sa, Carmen…

- „Daca cineva iși imagineaza ca nu vor exista urmari (dupa adoptarea legilor justiției - n.r.) e pur și simplu cazut din luna. Nu vom fi mai respectați și nu se va considera ca am consolidat statul de drept”, a spus Klaus Iohannis in cadrul unei intalniri la Cotroceni cu jurnaliștii la Palatul Cotroceni,…

- Presedintele executiv al UDMR, Porcsalmi Balint, a acuzat USR ca tine predici despre statul de drept, dar, involuntar, ajuta la consolidarea statului dirijat de procurori. Potrivit unei postari de joi pe pagina Facebook a UDMR, Porcsalmi Balint a mentionat ca USR s-a adresat maghiarilor in limba lor…