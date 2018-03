Klaus Iohannis, la Salonul Auto de la Romexpo

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a fost extrem de nemultumit la Salonul International de Automobile Bucuresti - SIAB 2018, care se desfașoara la Romexpo. Seful statului chiar le-a transmis organizatorilor ca nu este normal ca producatorul autohton, Dacia, sa nu fie prezent la acest eveniment. mai mult,…

- Salonul International de Automobile Bucuresti (SIAB) 2018, evenimentul auto organizat in Romania, la care sunt prezente trei premiere europene, 16 nationale si trei automobile prototip lasa totusi o impresie de saracie din cauza absentei unor importanti producatori din domeniu.

- Președintele PSD Liviu Dragnea nu a vorbit cu presedintele Klaus Iohannis pe tema revocarii Laurei Codruta Kovesi din fruntea DNA. Liderul PSD spune ca decizia pe care o va lua seful statului nu il priveste.

- SALONUL INTERNAȚIONAL DE AUTOMOBILE BUCUREȘTI (SIAB), cel mai important eveniment din domeniul automobilelor organizat in Romania si-a deschis portile pentru public sambata, 24 martie. La 11 ani distanța de la ediția precedenta, desfașurata in 2007, Salonul Internațional de Automobile București, cel…

- Președintele CJ Vrancea a vizitat in aceasta seara Salonul Internațional de Automobile București, urcandu-se la volanul mai multor mașini. Cum baronul circula cu o mașina pe care nu o are trecuta in declarația de avere, ci ”aparține unui prieten”, ne intrebam daca prietenii lui Oprișan nu vor sa puna…

- Toyota Mirai, prima masina de serie cu sistem de propulsie cu pila de hidrogen de la producatorul care a lansat in 1997 hibrida Prius. Si, asa cum poti sa vezi, niponii au mizat pe un design destul de futurist pentru berlina cu patru usi care scoate doar vapori de apa pe teava de esapament. Un design…

- Toti jurnalistii care au venit astazi la Salonul International de Automobile Bucuresti au asteptat sa se intample asta! Noul Volkswagen Touareg a debutat in premiera europeana in capitala Romaniei, in aceasta seara, la doar cateva ore de la premiera sa mondiala organizata in orasul Beijing.

- Prezent la deschiderea Salonului International de Automobile Bucuresti (SIAB) 2018, de la Romexpo, Mihai Daraban, președintele CCIR, a declarat ca avem nevoie de infrastructura nu doar pentru a pastra in Romania cei doi mari producatori Dacia și Ford, ci pentru a putea deveni un hub in aceasta industrie.

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis vineri, 23 martie a.c., un mesaj in cadrul deschiderii „Salonului Internațional de Automobile București (SIAB)”, organizat de catre Romexpo in colaborare cu Camera de Comerț și Industrie a Romaniei și in parteneriat cu Asociația Producatorilor…

- Denisson Energy, firma membra a Antares Group și Asociația Gazului Natural pentru Vehicule – NGVA Romania vor prezenta proiectul CNG Romania la Salonul Internațional Auto București - SIAB 2018, in perioada 23 martie – 01 aprilie. Participarea la acest eveniment face parte din activitațile de promovare…

- Noul Volkswagen Touareg - a treia generatie - a fost confirmat pentru editia 2018 a Salonului International Auto de la Bucuresti (SIAB), aceasta fiind prima premiera importanta anuntata pentru evenimentul care se tine la Romexpo in perioada 23 Martie-1 Aprilie. Masina va fi dezvaluita simultan la Salonul…

- La 11 ani distanța de la ediția precedenta, desfașurata in 2007, SIAB iși va aștepta vizitatorii in noile spații expoziționale de la Romexpo intre 23 martie și 1 aprilie 2018. Considerat o emblema al industriei auto din Romania, evenimentul nu pare insa suficient de atractiv pentru toți expozanții invitați.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a punctat duminica, dupa votul in Consiliul National al partidului, ca liberalii au candidat la alegerile prezidentiale din 2019, in persoana actualului sef al statului, Klaus Iohannis, si le-a multumit, totodata, colegilor de partid care l-au girat pentru functia…

- Klaus Iohannis si presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, sunt de parere ca este nevoie de un compromis in ceea ce priveste solutionarea problemei Kosovo, pentru o directie eruopeana a Balcanilor de Vest.

- Solutionarea problemei Kosovo va insemna un pas enorm in directia europeana pentru toata zona Balcanilor de Vest, a afirmat, joi, presedintele Klaus Iohannis. "Kosovo este o tema care este complicata si cred ca solutionarea problemei Kosovo va insemna un pas enorm in directia europeana…

- Curtea Constitutionala ar urma sa se pronunte, astazi, asupra sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost…

- Fostul sef al ANI, Horia Georgescu, lanseaza avertismentul serii pentru presedintele Klaus Iohannis. Goergescu a vorbit despre situatia sa juridica si a anuntat ca asa zisa lui 'executie' din justitie nu are nicio legatura cu seful statului.Citeste si: RCS & RDS și TELEKOM puși la zid:…

- Presedintele USR Dan Barna a declarat, luni, ca cererea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a procurorului-sef al DNA se bazeaza pe „citate din presa de scandal” si anticipeaza ca presedintele Klaus Iohannis o va respinge. Acesta a mai adaugat ca raportul prezentat saptamana trecuta l-a…

- Președintele PNL Bistrița-Nasaud critica gestul lui Tudorel Toader de a propunere revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. In plus, acesta crede ca suspendarea lui Klaus Iohannis este doar o poveste care nu se va realiza.

- Iata replicile dintre cei doi: Ingrid Mocanu: Asta ar fi soluția și asta ar fi discursul pe care ar fi trebuit sa-l aveți: ”Nu respecta Constituția, nu merita sa ramana in funcții publice” Șerban Nicolae: Asta am spus, dar una-i una, alta-i alta. Ingrid Mocanu: Va rog s-o spuneți! …

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a decis astazi sa-i ceara lui Klaus Iohannis revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Seful statului a reactionat aproape imediat si a anuntat ca nu este de acord cu ceea ce a spus Toader si ca pledoaria i s-a parut a fi una gresita. Aceasta reactie a starnit…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, nu este de acord cu opinia președintelui Klaus Iohannis potrivit caruia un politician care ajunge in fața justiției nu mai beneficiaza de prezumția de nevinovație. Intr-un interviu acordat „Evenimentului zilei”, Ludovic Orban considera ca „prezumția de nevinovație…

- "Nu cred ca ministrul Toader va face o asemenea propunere, in contextul actual. Chiar daca ministrul Toader reprezinta o majoritate toxica, PSD si ALDE, in Cabinetul Dancila, am observat cu cata prudenta isi alege termenii atunci cand face referire la activitatea DNA. Domnia sa va cita din rapoartele…

- Klaus Iohannis il contrazice pe Liviu Dragnea, care sustine ca directorul instituției, Lucian Pahonțu, s-a implicat in politica, motiv pentru care membrii guvernului au renunțat la serviciile SPP. Presedintele apara SPP si e de parere ca infiintarea Comisiei de ancheta privind activitatea directorului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala (CCR) legea de infiintarea a Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures . Citeste si: Seful DNA Ploiesti face DECLARATIA MOMENTULUI! Lucian Onea NU NEAGA inregistrarile: 'Posibil sa fie VOCEA MEA...'…

- Salonul International de Automobile Bucuresti (SIAB), cel mai important eveniment din domeniul auto organizat in Romania, reapare, dupa 11 ani de la ultima editie, in peisajul manifestarilor expozitionale. Evenimentul auto va avea loc intre 23 martie și 1 aprilie, la Romexpo.

- Lia Olguta Vasilescu a declarat la Romania TV ca de la 1 ianuarie 2018 unii bugetari vor avea salarii reduse intre 10 si 40 . A fost redus inclusiv salariul lui Klaus Iohannis. Presedintele va incasa un salariu lunar net aproximativ 12.000 lei. Niciun alt bugetar nu va avea un salariu mai mare decat…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca susține punctul de vedere al președintelui Klaus Iohannis in ceea ce privește legile Justiției. Afirmația a fost facuta dupa conferința de presa comuna de presa susținuta la Bruxelles de lui Klaus Iohannis și presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude...

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca sustine punctul de vedere al presedintelui Klaus Iohannis referitor la Legile Justitiei, precizand ca este vorba de o problema care tine de Romania si e bine sa fie rezolvata in tara. "Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele. Am…

- Salonul International de Automobile Bucuresti (SIAB), cel mai important eveniment din domeniul automobilelor organizat in Romania, recunoscut de catre Organizatia Internationala a Constructorilor de Automobile (OICA), va avea loc in perioada 23 martie - 1 aprilie, la Centrul Expozitional Romexpo,…

- Liderul PMP, Traian Basescu, a declarat, marti, ca daca presedintele Klaus Iohannis ar fi vrut sa aiba o opozitie unita ar fi cerut PNL sa propuna un candidat pentru functia de premier, afirmand ca PMP ar fi sustinut ”categoric” orice candidat liberal, chiar si pentru ”frumusetea jocului”. ”Daca voia…

- Presedintele a trimis, joi, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea…

- Ca reactie la anuntul facut de Iohannis, care o aduce pe Viorica Dancila in postura de premier desemnat, Dragnea a tinut sa sublinieze ca “presedintele a ales stabilitatea, in ciuda presiunii partidelor din Opozitie, si a altora, de a refuza propunerea PSD-ului si ii multumim pentru asta”. Ca urmare…

- Presedintele a facut mult-asteptatul anunt in urma caruia Viorica Dancila ajunge, practic, in premiera pentru politica autohtona, in postura de femeie-premier. La finele unei zile pline – cu mai multe ore de consultari, in care a aflat cum anume vad reprezentantii partidelor parlamentare situatia desemnarii…

- Liviu Dragnea a dezvaluit care a fost motivul pentru care s-a razgândit în privința prezenței sale la consultarile cu președintele Klaus Iohannis de la Palatul Cotrocnei. „Atunci când am spus ca nu vom mai avea consultari cu președintele Iohanis, nu mi-am imaginat ca…

- Opoziția a decis. Va merge la președintele Klaus Iohannis nu pentru a propune vreun premier. Nu pentru a-l asigura pe acesta ca in jurul PNL s-ar putea constitui peste noapte o majoritate parlamentara. Nici pentru a-și da cu presupusul legat de nominalizarea decisa de PSD. Liderii opoziței se prezinta…

- Mihai Fifor va conduce miercuri prima sedinta de Guvern in calitate de premier interimar, desemnat cu o zi in urma de catre presedintele Klaus Iohannis, dupa demisia lui Mihai Tudose, caruia PSD i-a retras sprijinul politic.Sedinta de Guvern este programata de la ora 13.00, conform News.ro.…

- Presedintele executiv al Partidului Social Democrat PSD , senatorul Niculae Badalau, exclude varianta suspendarii presedintelui Klaus Iohannis, in situatia in care acesta va refuza desemnarea Vioricai Dancila ca premier, informeaza Digi 24.Niculae Badalau: Daca va referiti la suspendarea domnului presedinte,…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, nu va mai fi primit oficial de Guvernul Romaniei dupa ce Mihai Tudose a demisionat. Premierul japonez, care a sosit la Bucuresti insotit de 30 de reprezentanti ai unor companii japoneze, va fi primit in aceasta dupa-amiaza de Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, s-a razgandit. Dupa ce declarase ca el nu va mai merge niciodata la Cotroceni, acum liderul PSD a spus ca nu are de ales și va merge la consultarile cu președintele Klaus Iohannis, de maine.”Am discutat subiectul acesta astazi. Am spus ca nu voi mai merge la…

- Lia Olguța Vasilescu, despre ce o recomanda pe Viorica Dancila pentru funcția de premier: ”A spus ca nu știe unde sunt sediile K2 și T1 ale SRI, ceea ce este foarte bine”, a spus ministrul Muncii, marți, la sediul central al PSD, dupa votul din Comitetul Executiv Național. Vasilescu a spus ca toți membrii…

- RomaniaTV.net va transmite in direct declaratia presedintelui. Premierul demisionar Mihai Tudose vrea sa ii inmaneze personal demisia sa presedintelui Klaus Iohannis, au declarat pentru AGERPRES surse guvernamentale. Prim-ministrul demisionar Mihai Tudose a ajuns, marti dimineata, la…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, ca este convins ca presedintele Klaus Iohannis va respecta Constitutia ca si pana acum si va tine cont de majoritatea din Parlament la nominalizarea unui nou premier propus de coalitia PSD-ALDE, adaugand ca social-democratii isi asuma faptul…

- Uniunea Salvați Romania reacționeaza la retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose și anunțul demisiei acestuia. Formațiunea de opoziție ii cere președintelui Iohannis sa nu mai accepte desemnari din partea PSD-ALDE pentru funcția de premier și sa provoace alegeri anticipate.„USR…

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) a fost distinsa, astazi, cu Ordinul „Meritul pentru Invațamant” in grad de Ofițer de catre președintele Romaniei, Klaus Iohannis, intr-o ceremonie organizata la Palatul Cotroceni. Din partea universitații a fost prezenta la eveniment o delegație…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat vineri ca nu-l evita pe presedintele Klaus Iohannis, precizand ca seful statului poate sa critice la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) modificarile aduse legilor Justitiei. Ministrul Justitiei a negat, intrebat la finalul sedintei CSM…